Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığı'nın talebini reddetmişti. Böylece AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu.

Avukatları, AİHM'in kararı sonrası Selahattin Demirtaş hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne tahliye başvurusu gerçekleştirmişti.

BAHÇELİ: TAHLİYESİ TÜRKİYE İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLACAKTIR

2’nci açılım sürecinin mimarı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün grup toplantısında Demirtaş’ın tahliye edilmesi için "Hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" sözleri dikkat çekmişti. Bahçeli daha önce tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Ahmet Türk için ‘Tutuksuz yargılanıp, görevlerine iade edilmeli’ demişti.

DEMİRTAŞ'TAN TEŞEKKÜR

Edirne’deki Kandıra Cezaevi’nde tutuklu olan Demirtaş, Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti. Bahçeli’nin cesurca tabuları yıktığını söyleyen Demirtaş, “Korkulara teslim olarak barış inşa edilemeyeceğini göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş için 'tahliyesi hayırlı olacaktır' sözlerini hatırlatan Özel, "Demirtaş'ı içeri atmakla övünenler, 'asalım' diyenler bugün 'hayırlısı' diyor. Rejim, şeytan değiştirdi arkadaşlar. Bu rejim korku üzerine kurulu. O gün rejim düşmanı Demirtaş'tı bugün İmamoğlu" demişti.

YILDIZ, TAHLİYE YOLUNU GÖSTERDİ

MHP kanadından Demirtaş için Bahçeli’den sonra bir açıklama daha geldi. MHP’nin hukukçu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AİHM’in Demirtaş’ın uzun tutukluluk süresini hak ihlali olarak değerlendirdiğini hatırlatarak, mahkemenin Adalet Bakanlığı’yla yazışarak kararın aslını isteyebileceğini söyledi. Yıldız, bu aşamadan sonra tahliye kararının verileceğini söyledi.

Gazeteci Zafer Şahin'e konuşan Yıldız, "İhlal kararında belirtilen esasa müessir ihlal giderilmek zorundadır, dosya istinafta bulunmaktadır. Mahkeme bakanlıkla yazışarak kararın aslını isteyebilir. Bu aşamadan sonra mahkeme tarafından tahliye kararı verilecektir" ifadelerini kullandı.