MHP ve AKP'li isimler birbirine girdi! Cumhur İttifakı’nda büyük çatlak…

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde AKP ve MHP krizi yaşanıyor. İki dönemdir seçilen MHP’nin adayı Erkut Ekinci, AKP’li meclis üyeleriyle ters düşmeyi sürdürüyor. Bu sefer taraflar birbirine girerken, "belgeli paylaşımlar" ve “siyasi ahlaksızlık” suçlamaları yöneltildi. Ekinci, su bedelinde yüzde 50 indirimini sosyal medya hesaplarında duyururken, 'AK Parti üyelerinin ret oyuna rağmen' demesine AKP'den 'yalan' ve 'doğru' paylaşımı geldi. AKP Sorgun İlçe Başkanı Ahmet Sosyal ise yaşanan durumu, “Yalandır, siyasi ahlaksızlıktır” ifadeleri ile sert tepki gösterdi.

MHP’Lİ BAŞKAN: AK PARTİ ÜYELERİNİN RET OYUNA RAĞMEN…

Olay, Sorgun Belediye Meclisi, 4 Aralık 2024’de Atık Su Bedeli ücret tarifesini beher ton için yüzde 45+KDV olarak yüzde 50’ye yakın zam yapmasının ardından vatandaştan tepkiler gelmişti. 4 ay sonra belediye, atık su bedelinde yüzde 50 indirime gitti. İndirimin ise Meclis’ten geçmesinin ardından MHP’li Belediye Başkanı Erkut Ekinci, sosyal medya hesaplarından indirim haberini verirken, ‘AK Parti üyelerinin ret oyuna rağmen’ ifadesini kullanması dikkat çekti. Ekinci, “5 Mart 2025 tarihli Belediye Meclis toplantısında AK Parti üyelerinin ret oyuna rağmen, oy çokluğuyla kabul edildi” dedi.

AKP İL BAŞKANLIĞINDAN ‘YALAN’ VE ‘DOĞRU’ PAYLAŞIMI

AKP tarafından ise MHP’li Başkan’a tepki geldi. İlçe Başkanı, hazırladığı metnin birisine Belediye Başkanı Erkut Ekinci’nin kamuoyuna yaptığı açıklamasının üzerine, Ekinci’nin fotoğrafını da kullanıp üzerine “YALAN” ifadesini yazdı. Belediye Meclisi’nin kararını ise “DOĞRU” başlığıyla yayınladı.

Meclis toplantısının tutanağında, başkanın iddia ettiği gibi “AKP’lilerin ret oyuna rağmen, indirim oy çokluğuyla kabul edildi” değil, şu şekilde yazıldı: “Atık Su Bedeli Ücretinin yüzde 45+KDV üzerinden yüzde 50 indirimli olarak uygulanmasına yapılan oylama neticesinde OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.”

“YALANDIR, SİYASİ AHLAKSIZLIKTIR”

İttifaka rağmen, Sorgun’da MHP’li başkan ile AKP’li meclis üyeleri sıkça karşı karşıya geliyor. AKP Sorgun İlçe Başkanı Ahmet Sosyal ise yaşanan durumu, “Yalandır, siyasi ahlaksızlıktır” ifadeleri ile sert tepki gösterdi.