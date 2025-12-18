İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı asayiş, güvenlik ve suç örgütleriyle ilgili paylaşımlar, hükümet içinde eleştirilere neden oldu.

'DEVLET SOSYAL MEDYA RÜZGÂRINA GÖRE İSTİKAMET BELİRLEMEZ'

Yerlikaya'nın söz konusu paylaşımları, Cumhur İttifakı ortağı MHP’yi rahatsız etti. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalara karşı ciddi eleştirilere imza attı.

Akçay, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ancak son dönemde anlık beğeniye göre gündem belirleyen anlayışın kamu idaresine de sirayet ettiğini görüyoruz. Meselelerin kök sebeplerine inmek yerine sadece görünürlüğünü yönetmeye çalışmak devlet hassasiyetiyle bağdaşmaz. Yapılan açıklamalar ve bilgilendirmeler şahsi değil kurumsal olmalıdır. Valilerimiz ve kaymakamlarımız da şahsi hesaplarından fenomen gibi değil devlet adamı sıfatıyla, vakarıyla ve kurumsal düzlemde açıklama yapmalıdır. Bu disiplini sağlamak amacıyla Hâkimler ve Savcılar Kurulunun 14 Mart 2019 tarihli Yargı Etiği Bildirgesi emsal alınarak mülki idare amirleri için de bağlayıcı bir etik düzenleme süratle hayata geçirilmelidir.”

MHP VE YERLİKAYA ARASINDAKİ GERİLİM

MHP lideri Devlet Bahçeli, 11 Eylül'deki açıklamasında "suç, suçlu, suçluluk ve cezalandırma karmaşasını kaos üretmek maksadıyla istismar eden 'yeni bir paralel yapının' milli bünyemize sızmış olup olmadığını derhal sorgulamak gerekmektedir" demişti.

‘Paralel yapı’ iddialarının ise emniyetteki görevden alma ve atamalar olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan valiler kararnamesinden eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla bilinen isimlerin merkez alınması dikkat çekmişti.

T24'te Tolga Şardan tarafından yapılan haberde; Süleyman Soylu, il emniyet müdürleri kararnamesinden sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile temas kurup, “kahramanların görevden alındığı” görüşünü aktardığı öne sürüldü. Bahçeli’nin Yerlikaya’ya yönelik olumlu görüş taşımadığı ise kulislerde konuşuluyor.

17 Aralık'ta Süleyman Soylu'nun ''sağ kolu'' olarak bilinen Resul Holoğlu'nun da aralarında bulunduğu 235 emniyet müdürü emekli edildi.

AKP ve Erdoğan’ın ise bu durum karşısında sessiz kalması ise dikkat çekiyor. Kulislerde de adı son günlerde konuşulan isimlerin başında Ali Yerlikaya geliyor.