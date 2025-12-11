Ünlü gazeteci Levent Gültekin, son dönemlerde iktidara yakın avukat Rezan Epözdemir, Medya patronları Kemal Can, Kenan Tekdağ ve son olarak Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un operasyonlar neticesinde tutuklanmalarını değerlendirdi. Gültekin, "İktidar içerisinde bir kavga var mı" sorusunu son YouTube videosunda yorumladı. Gültekin, MHP ile AKP arasında bir soğukluk olduğunun altını çizerken, MHP’nin son dönemlerde muhalefet gibi davranmasına dikkat çekti.

"ERDOĞAN YALNIZLAŞTI"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın bağımsız yargı vurgulaması, tutuksuz yargılanma çağrısı ve gizli tanık hukukunun çok hoyratça kullanıldığına dikkat çekmesini anımsatan Gültekin şunları dile getirdi:

“Ekonomide bazı şeylere dikkat ediyorum vurgular yapıyorlar. Orada bir ayrışma var. Orada bir donukluk var. MHP sanki böyle küsmüş. Meclis’te, Devlet Bahçeli'nin Özgür Özel’le böyle çok sıcak bir temas kurması, DEM’i alkışlaması. Şöyle bir tablo çıktı siyasette; MHP, DEM, CHP, diğer partiler çok sıcak bir diyalog halinde. Erdoğan burada yalnızlaştı, ayrı kaldı. Bunu belirleyen faktör de Terörsüz Türkiye. süreci.”

Gazeteci Levent Gültekin

ERDOĞAN VE FİDAN'IN SDG AYRILIĞI

Gültekin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir üslup farkı olduğunu da söyledi. Fidan’ın Suriye meselesi üzerinden ‘Biz bedel ödedik’ açıklamasına Erdoğan’ın ‘zafer narası attığını’ hatırlatan Gültekin, iki isim arasında fikir ayrılıklarına dikkat çekti.

Gültekin, “Hakan Fidan, Suriye'deki YPG ile ilgili yerel yönetim olabilirler. Yani ordu olmaz ama yerel güvenlik güçleri olabilirler açıklaması yapıyor. Ama dün AK Parti MYK toplantısından sonra Ömer Çelik üzerine basa basa SDG'yi (Suriye Demokratik Güçleri) terörist ilan ediyor. Nasıl ki Irak'takiler silah bırakacaksa Suriye'deki SDG'lerin de silah bırakması gerek. O teröristlerin de silah bırakması gerekiyor. Hakan Fidan'la MHP bir şekilde daha aynı çizgiye düşmüş durumdalar. Tayyip Erdoğan burada başka bir çizgide gidiyor. Çözüm sürecine ayak direten bir pozisyonda ve niyeyse orada o işlerde farklı davranıyor” dedi.

İKTİDARA YAKIN İSİMLERE OPERASYON

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir hakkında önemli iddialarda bulunarak, başta Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum olmak üzere çok sayıda ismin devreye girdiğini ve Başsavcı Akın Gürlek’i baskı altına aldığını iddia etmişti. Tayyar’ın açıklamalarının ardından AKP’liler ardı ardına açıklamalar yapmış, iktidar cephesinde tansiyon epey gerilmişti.

Bu tansiyona iktidara yakınlığı ile bilinen Can Holding ve Kenan Tekdağ’ın yönetimde olduğu Habertürk’e yapılan operasyonla devam etmişti. Son olarak Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tutuklandı. Ersoy’un iktidara yakın görüşte olduğu ise biliniyor. Ancak Ersoy’un haberini ilk verenin yandaş medyalar olması ise dikkat çekmişti. Bu olaylar ise ‘İktidar cephesinde kavga var mı’ sorusunu akıllara getirdi.