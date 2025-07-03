MHP ve İYİ Parti'nin Genel Sekreterleri sosyal medyada kapıştı

Siyasetteki tartışmalar sosyal medyadan yaşanmaya devam ediyor. Gün olmuyor parti yöneticileri arasında sosyal medyadan tartışma olmasın.

Türkiye'de siyasi arena, sosyal medya platformları üzerinden yaşanan polemiklerle bir kez daha hareketlendi.

Siyasi partilerin yöneticileri arasındaki söz düelloları, kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ederken, son olarak Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ile İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz arasındaki tartışma sosyal medyada geniş yankı buldu.

Son olarak MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’ın sözlerine İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz’dan cevap geldi.

Müsavat Devişoğlu, Meclis’teki grup toplantısındaki açıklamalarında MHP’yi eleştirdi.

İsmet Büyükataman, İYİ Parti Lideri’ni “Dervişoğlu’nu Siyonist-emperyalist şebekenin diliyle konuşmak zorunda bırakan nedir?” Sözleriyle hedef aldı.

Büyükataman’ın sözlerine İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz’dan dikkat çeken yanıt geldi.

Uğur Poyraz, Büyükataman’ın sözlerini alıntılayarak X’ten şunları kaydetti:

“HAH BULDUM!”

“Ekteki, Sayın Büyükataman’ın gündemi sarsacak, tüm kararlılığımı gözden geçirmeme sebep olan :) açıklamasını ben okudum.

Siz yorulmayın diye de aşağıda özetledim:

- Diyecek lafım kalmadı ama Müsavat Dervişoğlu’na da sataşmam lazım!

- Hah buldum!

"AKP ve MHP gibi Türkiye'yi karanlık tünele sokmayacağız" İYİ Parti kaynaklarından açıklama geldi...

“HAH DOĞRU. ÖLMÜŞTÜ”

-Siyonist ve emperyalistlerle işbirliği!

- Dur bu yetmez bir de “okyanus ötesi” diyeyim ki içine FETÖ serpiştireyim!

- Ama Abd üzerine alınır mı ki? Amaaaaan, ABD’nin işi yok beni mi sallayacak!

-Ya acaba bu İmralı’daki caniye “kurucu Önder” dedik. FETÖ’ye de ümmetin önderi falan der miyiz yarın öbür gün?

- Hah doğru. Ölmüştü.”