MHP ve ülkücü desteği Ali Koç’u rahatsız etti!

Fenerbahçe'de 21 Eylül'de yapılacak başkanlık seçimi öncesinde MHP ve Ülkü Ocakları'ndan pek çok isim art arda Ali Koç'a destek mesajları vermişti. Ali Koç ise destek mesajlarında rahatsız oldu. Koç, “Gönül bağım var, teşekkür ederim ama camiamızda bu tarz açıklamalar hoş karşılanmaz” dedi.

MHP VE ÜLKÜ OCAKLARINDA MHP’YE DESTEK

21 Eylül’de seçime gidecek olan Fenerbahçe'de yeni başkan belli olacak. Mevcut başkan Ali Koç, başkanlık yarışında Hakan Bilal Kutlualp ve Sadettin Saran ile karşı karşıya gelecek. Ancak kongre öncesi MHP ve ülkücülerden üst üste destek açıklamaları gelmişti.

Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Eyyup Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Fenerbahçe Kongresi’nde desteğimiz koşulsuz ve şartsız Ali Koç’tan yanadır" demişti. Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı da sosyal medyada Ali Koç'a destek için uzun bir mesaj yayınlarken, mesajı Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım da desteklemişti.

DESTEK KOÇ’U RAHATSIZ ETTİ

Destek açıklamaları sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’dan çarpıcı açıklamalar geldi. Açıklamalarda rahatsızlığını getiren Koç, “Benim MHP ile yakınlığım bilinen bir şey. Gönül bağım var. Destekleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Ama o açıklamadan sonra birçok mesaj geldi, “Keşke böyle bir açıklama olmasaydı” diye. Bizim camiamızda böyle şeyler pek hoş karşılanmaz. Bu konuda çok mesaj aldım. Ama oldu, yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.

KOÇ SEÇİM ÖNCESİ MHP’Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

Ali Koç, 19 Ağustos'ta MHP Genel Merkezi'ne gitmiş, Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız'ın karşıladığı Koç, Bahçeli'ye Fenerbahçe forması hediye etmişti. Ziyarette Bahçeli'nin odasında 17-25 Aralık'ta düzenlenen yolsuzluk operasyonlarına ithafen 17.25'te durdurulmuş saat olması gündem olmuştu.