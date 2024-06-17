MHP- YRP Bayram ziyaretinde Bahçeli’yi kızdıracak espri: Devlet Bey evlenseydi…

Düzenleme: Kaynak: ANKA
MHP- YRP Bayram ziyaretinde Bahçeli’yi kızdıracak espri: Devlet Bey evlenseydi…

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin YRP'yi ziyaretinde sağlık durumu konuşuldu. YRP'li Doğan Aydal’ın yaptığı Bahçeli esprisi gündem oldu.

Ankara'da siyasi parti temsilcilerinin bayram ziyaretleri devam ediyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz liderliğindeki heyet, Yeniden Refah Partisi'ni bayram ziyareti için ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın selamı iletilirken, Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu da gündeme geldi.

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YRP'li Doğan Aydal'ın şaka yaparak söylediği "Devlet Bey benim arkadaşımdır. Değerli bir insandır. Devleti seven bir insandır. Devlet Bey evlenseydi hanımı iyi bakardı, bakmamışlar..." açıklamasına MHP'li Durmaz, "Devlet Bey'e sağlıklı ömürler versin. Şu anda kendisi hem sporunu yapmaya hem de bakımını iyi yapıyor. Evlilik meselesi kısmet" şeklinde yanıt verdi.

Aydal ise espri yaparak, "Bir adam diri duruyorsa hanımı yüzündendir diyorlar ya, o da pek doğru değil. Hanımı yüzünden çökenler de var" dedi.

Durmaz, Türkiye'nin sorumluluğunu taşımak zorunda olduklarını ve bu nedenle zaman zaman yorulabileceklerini belirtti.

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