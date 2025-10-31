Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Teşkilatı’nda uzun süredir kulislerde konuşulan iç çekişme, Çayırova İlçe Yönetimi’ne de sıçradı.
7 İSİM PEŞ PEŞE İSTİFA ETTİ
İl Başkanı Tuncay Batı’nın önerisiyle göreve getirilen yeni İlçe Başkanı Bülent Işık henüz göreve başlamadan yönetimden 7 isim istifa etti.
MHP Çayırova İlçe Yönetimi’nde yer alan Haktan Karakoçan, Hilal Gül, Hüseyin Yılmaz, Burhan Bayram, Emre Asil, Ahmet Gargın ve Latif Demirel, partideki görevlerinden istifa etti.
İstifaların, “atama sürecinin kapalı kapılar ardında yapılması ve teşkilat görüşlerinin yok sayılması” nedeniyle yaşandığı öne sürüldü.