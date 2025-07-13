MHP'de açılım isyanı! İstifalar başladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrı ve çıkışları ile başlayan ve "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm sürecinde terör örgütü PKK, "silah yakarak" kendisini feshettiğini iddia etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı "tarihi" açıklama ile de AKP, MHP ve DEM Parti'nin üçlü şekilde hareket edeceklerini duyurdu. Bu açıklama gündeme otururken MHP'den de bir tepki geldi.

"VERECEK CEVABIMIZ KALMADI"

Kocaeli'de MHP Körfez İlçe Teşkilatı’nda geçmiş dönemde yönetici olan Alptuğ Metin Alpdemir, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Kimseye verecek cevabımız kalmadı" sözleri ile partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Aldemir istifa açıklamasında, “Milliyetçi ve ülkücü duruşumuzu bozmadan ve hiç kimseye yargılama, sorgulama hakkı dahi vermeden, sadece basit bir üyesi olduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğimi sonlandırıyorum. Bu süreçten sonra da hiçbir siyasi partiyle görüşmediğimi ve böyle bir düşüncem olmadığını beyan ediyorum” ifadelerini kullandı.

"BEBEĞE KURŞUN SIKANLARLA BİR OLDUNUZ"

“Benim çok aklı yeten bir adam olmadığımı düşünenler, kendi akıl ve fikirlerini kendilerine saklasınlar. Süreçte bazı şeyler değişmediği sürece hiçbir parti üyeliğinde bulunmayıp siyaset yapan tüm abi ve kardeşlerime başarılar ve sabırlar diliyorum. Görüşümüzün değişmediğini beyan ederim. Fakat bu sürecin bizi çok yıprattığını ve artık kimseye verebilecek bir cevabımız kalmadığını belirtirim" diyen Aldemir sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Bu memlekette ben hâlâ Kürt ve Türk sorunu görmedim. Sorun sizde ve kendi içinizde. Kardeşi kardeşe vurdurdunuz, eşikteki beşikteki bebeğe kurşun sıkanlarla bir oldunuz. Lütfen bu konuyla alakalı tek bir telefon dahi almak istemiyorum. Hakkımız olana helal olsun, hakkı olan da hakkını helal etsin.”

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