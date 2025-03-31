MHP’de bayramlaşma

MHP İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen programa, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, il yönetim kurulu üyeleri, parti mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte bir konuşma gerçekleştiren MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, şunları ifade etti:

“Çok şükür ki bir bayrama daha hep birlikte ulaştık. Böyle güzel bir atmosferde bayramlaşma fırsatı bulduk. Bunun için Allah’a sonsuz şükürler olsun. Bildiğiniz gibi bayramlar, hem bir araya gelme hem de küskünlerin barıştığı, insanların birbirleriyle helalleştiği özel günlerdir. 5,5 aydır il başkanı olarak görev yapıyorum ve bu süreçte bilmeden kırdığımız, üzdüğümüz kim varsa hepsinden helallik diliyorum. Ben ise bu zamana kadar kimseden incinmedim. Gerçekten çok güzel bir çalışma ortamı oluşturduk ve harika bir yönetim kurulu kurduk. Allah bizleri bundan sonra da nice bayramlara kavuştursun. Herkesin bayramını kutluyorum.”

Konuşmanın sonrasında MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve il yönetimi, partililer ile vatandaşlarla bayramlaşma gerçekleştirdi.