MHP'de bir şok istifa daha!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MHP'de bir şok istifa daha!

MHP Araklı Belediye Meclis Üyesi Ahmet Kaplan, yeni açılım sürecine tepki göstererek partisinden istifa etti. Kaplan, "Bir Türk milliyetçisi olarak MHP-AKP-DEM ittifakının çıkmış olduğu yolda beraber yürümeyeceğim" ifadelerini kullandı.

İktidarın adına ‘Terörsüz Türkiye’ dediği yeni açılım sürecinde terör örgütü PKK, Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla geçtiğimiz günlerde Süleymaniye’de sembolik bir tören gerçekleştirerek silah bıraktı.

Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'de yaşanan bu gelişmeden sonra tepki sesleri artmaya başladı.

Trabzon'da MHP Araklı Belediye Meclis Üyesi Ahmet Kaplan, yeni açılım süreci nedeniyle partisinden istifa ettiğini duyurdu. Kaplan, kararını sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği açıklama ile duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Aziz Türk Milleti

Kendimi bildim bileli hizmet etmekten onur ve gurur duyduğum partim Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa etme kararı almış bulunmaktayım.

Siyasetin gelmiş olduğu bu nokta Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine Şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatırlarına, fikriyatıma ve ideolojime ters düştüğünden ötürü bir Türk milliyetçisi olarak MHP-AKP-DEM ittifakının çıkmış olduğu yolda beraber yürümeyeceğim.

'Çünkü bizim yolumuz kutludur, gider tanrı dağına'

Kıymetli Araklılar bundan sonraki süreçte bağımsız bir meclis üyesi olarak ilçemize elimden geldiğince hizmet etmeye devam edeceğim.

Ne Mutlu Türküm Diyene

Saygılarımla."

Son Haberler
Galatasaray'a Napoli'den şok: İki yeni istek
Galatasaray'a Napoli'den şok: İki yeni istek
Eski Beşiktaşlı İstanbul'da kalmayı seçti
Eski Beşiktaşlı İstanbul'da kalmayı seçti
AKP'li belediye başkanına darp suçlaması!
AKP'li belediye başkanına darp suçlaması!
Chelsea servete kondu! Turnuva geliri dudak uçuklattı
Chelsea servete kondu! Turnuva geliri dudak uçuklattı
Boluspor'dan iki imza
Boluspor'dan iki imza