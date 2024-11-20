MHP'de deprem! İstifaların gerekçesi VIP altın kaçakçılığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşmesinde Dubai üzerinden yapılan VİP altın kaçakçılığına ilişkin soruşturma dosyasını Bahçeli'nin önüne koyduğu ve Bahçeli'nin adı geçen vekillerin istifasını istediği öğrenildi.

MHP kulislerinden alınan bilgiler de MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in Dubai’den Türkiye’ye VIP’yi kullanarak kaçak altın getirdikleri iddiasıyla yürütülen bir soruşturma nedeniyle istifa ettirildiklerini doğruladı.

İSMAİL SAYMAZ: SİYASİ DEĞİL ADLİ

Halk TV yayınında konuşan İsmail Saymaz da MHP'li kaynaklara dayanarak verdiği bilgilerde MHP'deki istifaların gerekçesinin siyasi olmadığını ve adli bir soruşturmaya dayandığını söyledi. İsmail Saymaz istifa eden 3 milletvekilinin de adının altın kaçakçılığına karıştığını ifade etti. Saymaz bu isimlerin hızla zenginleştiğine dikkat çekti.

Geçtiğimiz aylarda eski Bakan Yardımcısı, eski AKP’li vekil Fatih Metin’in yanında VIP salonu kullanan eski özel kalem müdürü Yunus Emre Morkoç’un İstanbul Havalimanı’nda 60 kilo kaçak altın ele geçirilmişti. Cumhur İttifakı içinden 3 ismin daha altın kaçakçılığı yaptığı belirtilmiş ancak isimleri ortaya çıkmamıştı.

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ÜÇ VEKİL DE SÜREKLİ DUBAİ SEYAHATİNE ÇIKIYORDU

Altın kaçakçılığının ortaya çıkmasının ardından derinleştirilen farklı bir soruşturmada MHP’li bu üç isminde de sık sık Dubai’ye seyahat ettiği Türkiye’ye VIP’yi kullanarak kaçak altın getirdiği söylenmişti.

VIP ayrıcalığının kullanılarak yapılan kaçakçılık MHP Genel Merkezi de harekete geçirerek MHP’li üç vekilin istifası istendi.

MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir de bu gerekçeyle istifa etti. Böylece MHP milletvekili sayısı 50'den 47'ye düştü.