MHP'de derin 'Bahçeli' sessizliği. Herkesin gözü kulağı yarın olacaklarda!

MHP grubu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) son grup toplantısı 28 Ocak Salı günü gerçekleşmişti.

Bahçeli'nin 4 Şubat'ta girdiği hastanedeki tedavisinin 14 Şubat'ta sona erdiği açıklanmıştı.

1,5 AYDIR GÖRÜNTÜ VERMİYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şubat ayının başında kalp kapakçığı operasyonu geçirmişti. Bahçeli’nin başarılı bir operasyon geçirdiği açıklanmıştı. MHP'den konuya ilişkin yapılan ilk açıklamada, "Odasında dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek" ifadeleri kullanılmıştı. Ameliyatın ardından yaklaşık bir buçuk ayın üzerinde sürenin geçmesine karşın herhangi bir ses, resim ve görüntü vermemesi dikkat çekmişti.

MHP’li isimden CHP’yi çıldırtacak açıklama

SABAHATTİN ÖNKİBAR'DAN ÇARPICI İDDİA

Gazeteci Sabahattin Önkibar, YouTube hesabından yaptığı canlı yayında Bahçeli’nin sağlık durumuna çarpıcı açıklamalarda bulunurken, “Bahçeli kalçasını kırdı yürüyemiyor. Devlet Bahçeli, yaşı 78, üç kalp ameliyatı geçirdi, kalçasını kırdı yürüyemiyor. Ses, resim, görüntü veremiyor. Ancak siyasetten çekilmeyi de düşünmüyor” dedi.

7 HAFTADIR GRUP TOPLANTISI YAPILMIYOR

Devlet Bahçeli'nin rahatsızlanmasının ardından 4,11,18 ve 25 Şubat ile 4, 11 ve 18 Mart tarihlerinde grup toplantısı yapılmadı.

Partiden 19 Şubat’ta yapılan açıklamada ise Bahçeli’nin Ankara’ya döndüğü ve nekahet sürecinin ardından kısa sürede mesaiye başlayacağı belirtilmişti.

Bahçeli, nekahet sürecinde telefon trafiği ile dikkat çekerken, MHP liderinin yarın grup toplantısına katılıp katılmayacağı merak konusu.