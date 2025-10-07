MHP’de Devlet Bahçeli sonrası için derin ayrışma!

Dün gerçekleşen Avukat Serdar Öktem suikasti gündemi sarstı. Ülke gündemi sarsan olayla ilgili birçok detaylar ortaya çıkıyor.

Gazeteci Serdar Akinan, Youtube kanalından suikastle ilgili MHP içindeki önemli bilgileri paylaştı.

"MHP İÇİNDEKİ BİR YAPININ ASLINDA SAVAŞMASI"

Akinan, "MHP içindeki bir yapının aslında savaşması. Şimdi az önce konuştuğum kaynaklar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki Olcay Kılavuz ve Ahmet Yiğit Yıldırım aslında İzzet Ulvi Yönter’le ayrışmış vaziyette. Semih Yalçın bir başka yerde duruyor. İzzet Ulvi Yönter bir başka noktada duruyor. Ve bu aslında bu kanatlar arasındaki savaşın bir neticesidir. Yani eee önleyici vuruş yaptılar. Şimdi olay son derece sıcak ve an be an gelişiyor" ifadelerini kullandı.

Akinan şunları aktardı:

"İKİ AYRI KLİKTEN BAHSEDİLİYOR"

Eee yanılmıyorsam konum itibariyle ya Beşiktaş bölgesinde ya Şişli bölgesinde tam coğrafi konum ama tam sınır. Dolayısıyla Şişli'de eğer gerçekleştirildiyse burada da ortaya ciddi bir suç çıkıyor. Ortaya bir sorumluluk çıkıyor emniyet açısından. Fakat geri çıkalım. Ne oldu? Yani bu süreçte, bu safahatta Sinan Ateş'in öldürülmesi, infaz edilmesi aslında MHP'de bir koltuk kavgasının nihayetindeyse devlet içinde bir sürü klik adliyede, emniyette bunu hep konuşuyoruz. MHP'nin ağırlıklı olduğu İstanbul Çağlayan Adliyesi Ankara'daki işte iki ayrı klikten bahsediliyor. İstanbul'da altı ayrı klikten bahsediliyor.

Klikler arası bir savaş mı var? Ve bu işin ucu bu istinaf mahkemesinin kararıyla beraber acaba Serdar Öktem'in konuşmasını gerektirecek veya konuşması durumunda ortaya çıkacak tabloda birilerinin çok ciddi zarar göreceği, yakalanabileceği, tutuklanabileceği birtakım ifadelerle itham edilebileceği bir fotoğraf mı ortaya çıkacak?

Şimdi arkaya baktığınızda uzun zamandan beri devam eden bir başka dosya var. MHP ile ilgili bir FETÖ borsası dosyası. Bir yandan uyuşturucu dosyası. Bütün bu dosyalarda boğazına kadar pisliğe batmış bir yapının MHP içindeki bir yapının aslında savaşması."