MHP'de ihraç kararı!

Yerel seçimlerde MHP Isparta Merkez İlçe Başkanı Osman Gülay’ın Belediye Başkanı adayı olmasından dolayı göreve getirilen Ahmet Oğuzhan Pesen, partideki ihraç kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Pesen, “bazı üyelerimiz disipline sevk edilmiştir” dedi.

MHP Merkez İlçe Başkanı Ahmet Oğuzhan Pesen’in açıklamaları şu şekilde oldu;

Başkan Pesen açıklamasında; ‘Bir süredir kamuoyunu meşgul eden ihraç kararları ile ilgili açıklama yapma zorunluluğu hasıl olmuştur. Bu minvalde uzun bir süredir titizlikle gerçekleştirmekte olduğumuz parti içi soruşturmamız kapsamında; Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü 78. Maddesinin Kesin Çıkarma Cezasını Gerektiren Haller Başlıklı 4.fıkrası;

c. (Değişik; 17/3/2024 Büyük Kongre Kararı) Partiyi ve parti yetkililerini gerçek dışı iddia ve

gerekçelerle şikâyet etmek ve parti yetkililerinin bilgisi olmadan parti adına resmi makamlarla muhatap olmak, yalan bilgi ve beyanda bulunmak, partinin yetkili organları nezdinde demokratik ve medeni ölçüler çerçevesinde halledilmesi gereken parti içi meseleleri, belli kademe ve silsile düzenini bozarak basın ve yayın organlarında açık şekilde tartışma ve polemik konusu yapmak, parti politikalarına kamuoyu önünde veya basın ve yayın organlarında ya da sosyal medya aracılığıyla muhalefet etmek.

e. (Değişik Fıkra; 17/3/2024 Büyük Kongre Kararı) Partinin birlik ve beraberliğini ciddi şekilde bozacak ve Genel Başkan, Başkanlık Divanı Üyeleri ve bunlardan sonra hiyerarşide bulunan görevlilere ve parti organlarına karşı ağır disiplinsizlik teşkil edecek veya manevi şahsiyetlerini rencide edecek ya da parti faaliyetlerini önemli surette aksatacak, partinin gelişmesine mâni olacak davranışlarda ve faaliyetlerde bulunmak veya başkalarını böyle davranış ve faaliyetlere ikna ve teşvik etmek.

h. Üyelik ve delege olmaktan kaynaklanan haklarını kötüye kullanmak suretiyle kasten Partiye zarar Vermek,

Maddeleri uyarınca disiplin takibatı yapılması için bazı üyelerimiz disipline sevk edilmiştir. Üyelerin isimleri disiplin takibatının sağlıklı neticelenmesi amacıyla ilerleyen günlerde kamuoyunun ilgisine sunulacaktır. Saygıyla duyurulur.''

3 İSİM İÇİN BÜYÜK İDDİA

KFK AJANSIN ulaştığı bilgilere göre, disipline sevk edilen isimler arasında eski meclis üyesi adayları Barış Gümüş ve Mehmet Turhan ile eski Şarkikaraağaç İlçe Başkanı Mustafa Atılgan yer aldığı iddia edildi. Bazı eski ilçe başkanlarınında adının geçtiği gelen bilgiler arasında olduğu aktarıldı.