MHP'de istifa depremi. 3 dönem milletvekilliği yapmıştı

MHP'de 25. 26. ve 27. dönemlerde İstanbul'dan aday çıkarak seçilen ve üç dönem milletvekilliği yapan Arzu Erdem sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda, partisi MHP'deki üst kurul delegeliği parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

MHP'li İsmet Büyükataman'ın Erdem için eski milletvekili sıfatını kullanarak gerçekleştirdiği çalışmalar üzerine "Bu çalışmaların partimizle bir alakası yoktur" sözlerini sarf etmesinin MHP'li Arzu Erdem'in istifa etmesinin ardındaki sebep olabileceği konuşuluyor.

''Partimizle alakası yoktur'' sözlerinden sonra ise Erdem yaptığı görüşmelerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bilgisi olduğunu söyledi.

Arzu Erdem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Milliyetçi Hareket Partisi üst kurul delegeliği ve MHP Parti üyeliğimden herhangi bir baskı olmaksızın, kendi özgür irademle istifa ediyorum. Beni tanıyanlar zaten hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğimi de çok iyi bilirler” ifadelerini kullandı.