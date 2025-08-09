MHP’de istifa depremi! Açılım tiyatrosu sürerken...

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan yeni açılım tiyatrosu devam ederken Bilecik’in Pazaryeri Belediyesinin Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapılırken Meclis’in de MHP’li üyelerin partilerinden istifa ettiklerini duyurması dikkat çekti.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında, Belediye Meclisi Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 5 gündem maddesi görüşüldü.

Toplantı başlangıcında MHP Belediye Meclis Üyeler Mehmet Uzun ile Selçuk Sibir, partilerinden istifa ettiklerini duyurarak meclis üyeliklerine bağımsız olarak devam edeceklerini belirttiler.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir zamanlar ip attığı bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet edip ‘kurucu önder’ diyerek başlattığı süreçte istifaların gelmesi ise gözden kaçmadı. Ancak iki isim neden istifa ettiklerini açıklamadı