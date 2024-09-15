MHP'de İstifa depremi! Dün Bahçeli'yi ziyaret etmişti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, partisindeki görevinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşım yapan Demirbaş, istifa kararının ardında sağlık sorunlarının bulunduğunu belirtti.

Demirbaş açıklamasında "Kıymetli ülküdaşlarım, değerli hemşehrilerim yaklaşık 2 yıldır şan ve şeref ile yürütmekte olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevini, sağlık sebeplerinden dolayı; bayrağı daha yukarılara taşıyabilmek adına hür iradem ile bırakmış bulunuyorum" ifadelerine yer verdi.

DÜN 'SÜNNET DAVETİYESİ' VERMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden Demirbaş, görüşmede Bahçeli'ye 21 Eylül'de oğlu için yapacağı sünnet töreninin davetiyesini vermişti.

Bahçeli ile fotoğraf da çektiren Demirbaş, o kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafta sünnet töreni için hazırlanan davetiye, MHP lideri Bahçeli’nin elinde görüldü.

Demirbaş, fotoğrafı paylaşırken de "Türk Dünyasının Bilge Lideri, Saygıdeğer Genel Başkanımız Dr. Devlet BAHÇELİ beyefendiyi ziyaret ederek emir, talimat ve hayır dualarını aldım. Allah başımızdan eksik etmesin. Saygıdeğer Genel Başkanımızın tüm Kocaeli’ye selamları var" demişti.