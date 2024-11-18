MHP'de istifa şoku! Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat görevi bıraktı

MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat yaptığı yazılı basın açıklaması ile görevinden istifa ettiğini duyurdu. Akarfırat, açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyetinin bekasından başka hiçbir düşüncesi olmayan; 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' diyen liderim, Genel Başkanım Sayın Dr. Devlet Bahçeli ile yol arkadaşlığı yapmanın gururu ve onuruyla, halihazırda sürdürmekte olduğum Muğla İl Başkanlığı görevimden affımı isteyerek, sağlık sebeplerimden siyasi yaşamıma ara vermek zorunda kaldığımı ve bir müddet müsaade istediğimi çok kıymetli Teşkilat Başkanıma ve davamızın lideri Sayın Genel Başkanıma iletmiş bulunmaktayım" dedi.

'HAKLARINI HELAL ETMELERİNİ İSTİYORUM'

ANKA'nın haberine göre "Lidere sadakatimiz ve siyasi mücadelemiz asla bitmeyecektir" diyen Akarfırat, açıklamasına şöyle devam etti: