MHP'de istifası istenen milletvekillerin sosyal medya paylaşımları gündem oldu "Bu açıklamayı yapın diye verilmiş"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3 milletvekilinin istifasının istendiğini ve bu vekillerinin istifalarını sunduğunu açıkladı.

Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifaları sonrası sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım dikkat çekti.

Gazeteci Hilmi Taşkın, bu paylaşımlara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

MHP 'de üç vekilin istifası istenmiş. Üçü de istifa etti. İstifa edenlerin ikisinin yaptığı açıklama dikkat! Sanırım bu açıklama metni de istifaları istenirken "bu açıklamayı yapın" diye verilmiş. Birbirinin aynısı açıklama yapmışlar..

MHP 'de üç vekilin istifası istenmiş. Üçü de istifa etti. İstifa edenlerin ikisinin yaptığı açıklama dikkat!

Sanırım bu açıklama metni de istifaları istenirken "bu açıklamayı yapın" diye verilmiş.

Birbirinin aynısı açıklama yapmışlar.. pic.twitter.com/LB9JTfzhk7 — Hilmi TAŞKIN (@HLMTSKN) November 20, 2024

İSTİFASI İSTENEN VEKİLLERİN GÜNDEM OLAN PAYLAŞIMLARI

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, tetikçi Eray Özyağcı’nın cinayetten 1 ay sonra MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül’ün babasının evinde kaldığını öne sürdü.

Mahkemede konuşan Ayşe Ateş şunları söyledi:

“PTS kayıtlarına göre kiralık katil Eray Özyağcı’nın Bolu’da araç değiştirdiği, İstanbul’a götürülmek yerine Bolu’da bir müddet gizlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunmaktadır.”



Tetikçi Eray Özyağcı, cinayetten sonra kaçmış ve 38 gün sonra yakalandı. Daha sonra 2023’de milletvekili seçilen Akgül, cinayet sırasında Bolu Ülkü Ocakları başkanı olarak görev yaptı.

İSMAİL AKGÜL: VERİLEN KARAR BAŞIMIZSIN ÜZERİNEDİR

Liderimizin,partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız.Verilen karar başımız üstünedir. https://t.co/gsTme5CZki — İsmail Akgül (@ismakgul14) November 20, 2024

Liderimizin, partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız. https://t.co/2ovbuxDTb0 — Hasan Basri SÖNMEZ (@basri_sonmez) November 20, 2024