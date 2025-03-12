MHP’de ‘Öcalan’ bölünmesi! Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı’ndan ağır sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bebek katili Abdullah Öcalan için "PKK'nın kurucu önderi" ifadesini kullanması büyük tartışmalara neden oldu.

Tartışmalar büyüyünce MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Bahçeli’nin Öcalan için kullandığı “PKK’nın kurucu önderi” ifadesine gelen tepkilerin ardından, "Kabul edelim ya da etmeyelim, bu teknik bir gerçeklik. Genel Başkan bu gerçekliği dile getirdi. Bazı şeyleri Türkiye’nin aşması lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Suat Başaran, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yaşanan sürece büyük tepki gösterdi.

"MOBİL MİLLİYETÇİLİK KARŞISINDA ACİZ KALDIĞIMI İTİRAF ETMELİYİM"

Başaran, "Bunlardaki fikir esnekliği ve milletten millete dolaşan mobil milliyetçilik karşısında aciz kaldığımı itiraf etmeliyim" dedi.

Suat Başaran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Sonunda, ‘Adımız milliyetçi hareket partisi; elbette milliyetçiliği savunacağız. Türkiye’deki her kimliğin milliyetçisiyiz’ derlerse kesinlikle şaşırmayacağım. Bunlardaki fikir esnekliği ve milletten millete dolaşan mobil milliyetçilik karşısında aciz kaldığımı itiraf etmeliyim."