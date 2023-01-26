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MHP'de Sinan Ateş istifaları 155 bin 800'ü geçti

Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in 30 Aralık'ta öldürülmesinden sonra 3 Ocak tarihine kadar MHP’de 16 binden fazla üye istifa etti. 3 Ocak'tan 26 Ocak tarihine kadar ise istifalar 155 bin 800'ü geçti.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 18:20
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MHP'de Sinan Ateş istifaları 155 bin 800'ü geçti

MHP'de Sinan Ateş istifaları 155 bin 800'ü geçti
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MHP’de Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş’in 30 Aralık’ta öldürülmesinin yankıları sürüyor. Sinan Ateş’in cinayete kurban gitmesinin ardından MHP’de yaşanan istifaların ardı arkası kesilmiyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 12 Mayıs 2022’de MHP’nin üye sayısını 480 bin 584 olarak açıklamıştı.
30 Aralık 2022 tarihinde Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesinden sonra MHP’de tepki istifaları furyası başlamıştı.
4 Ocak 2023 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı MHP’nin üye sayısını 464 bin 92 olarak açıkladı. Bu verilere göre MHP’den 4 günde 16 bin 492 üyenin istifa ettiği ortaya çıktı.
3 Ocak 2023’ten 26 Ocak 2023’e (bugüne) kadar MHP’den Sinan Ateş istifa sayısının 155 bin 800'ü geçtiği öğrenildi.
Böylece MHP'nin üye sayısı 308.292'a düştü

SİNAN ATEŞ CİNAYETİNE TEPKİ İSTİFALARI 155 BİN 800'Ü GEÇTİ

Partinin cinayetle ilgili sessizliğini koruması, hala net bir açıklama yapılamaması ve Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin gazetecilerden gelen soruları ‘terslemesi’ nedeniyle istifa furyasının devam edeceği öngörülüyor.
Parti yetkililerinin cinayete karışanların MHP yöneticileri ve milletvekilleriyle olan ilişkilerinin ortaya çıkması üyeler arasında huzursuzluk yaratırken işlenen cinayete tamamen sessiz kalınması istifaların devam edeceği şeklinde yorumlandı.

NE OLMUŞTU

Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Soruşturmadan sızan bilgelere göre tetikçilerin MHP'li isimler tarafından yönlendirildiği ileri sürülmüştü. Son olarak bugün MHP milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde yakalanan Tolgahan Demirbaş ile Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel tutuklandı.

12 Mayıs 2022'de açıklanan veriler

30 ARALIK'TA SİNAN ATEŞ ÖLDÜRÜLDÜ

3 Ocak 2023'te açıklanan veriler

3 OCAK'TAN 26 OCAK 2023 TARİHİNE KADAR İSE İSTİFALAR 155 BİN 800'Ü GEÇTİ

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Poyraz
26.01.2023 18:58
O partide duranın aklına şaşarım hele bahçeli ve yanındakiler varken  
 
MİLLETİNİ seven var
26.01.2023 18:25
% 100 le inşallah MİLLET İTTİFAKI herkesi etrafında toparlar, hepimiz bunaldık, usandık.  
 
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