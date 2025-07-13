MHP’de şok istifa! Ağzına geleni söyleyip çekip gitti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" adı altında başlatılan süreç, MHP teşkilatları içerisinde tepkilere yol açmaya başladı.

Kocaeli'de MHP Körfez İlçe Teşkilatı’nda geçmiş dönemde yönetici olan Alptuğ Metin Alpdemir, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamayla partisinden istifa ettiğini açıkladı. Çelik, “Kimseye verecek cevabımız kalmadı” dedi.

Aldemir istifa açıklamasında, “Milliyetçi ve ülkücü duruşumuzu bozmadan ve hiç kimseye yargılama, sorgulama hakkı dahi vermeden, sadece basit bir üyesi olduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğimi sonlandırıyorum. Bu süreçten sonra da hiçbir siyasi partiyle görüşmediğimi ve böyle bir düşüncem olmadığını beyan ediyorum” dedi.

“KARDEŞİ KARDEŞE VURDURDUNUZ”

“Benim çok aklı yeten bir adam olmadığımı düşünenler, kendi akıl ve fikirlerini kendilerine saklasınlar. Süreçte bazı şeyler değişmediği sürece hiçbir parti üyeliğinde bulunmayıp siyaset yapan tüm abi ve kardeşlerime başarılar ve sabırlar diliyorum. Görüşümüzün değişmediğini beyan ederim. Fakat bu sürecin bizi çok yıprattığını ve artık kimseye verebilecek bir cevabımız kalmadığını belirtirim. Bu memlekette ben hâlâ Kürt ve Türk sorunu görmedim. Sorun sizde ve kendi içinizde. Kardeşi kardeşe vurdurdunuz, eşikteki beşikteki bebeğe kurşun sıkanlarla bir oldunuz. Lütfen bu konuyla alakalı tek bir telefon dahi almak istemiyorum. Hakkımız olana helal olsun, hakkı olan da hakkını helal etsin.”