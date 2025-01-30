MHP'de 'Ümit Özdağ' krizi. İmza verdiler

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara’da yemek yediği bir restoranda etrafı polisler tarafından sarılarak “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı. Özdağ, Ankara’dan apar topar İstanbul’a getirildi.

“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasından beraat eden Özdağ, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanarak Silivri cezaevine gönderildi.

"GÖZDAĞI NİTELİĞİ TAŞIYAN BU HAMLE TARAFIMIZCA ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanlar, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Prof. Dr. Ümit Özdağ’a destek paylaşımı yaptı. Ortak bildiri yayınlayan eski başkanlar, açıklamalarında Ümit Özdağ'ın hürriyetinin elinden alındığını belirterek, "Sözde hukukî sürecin, 784 şehitle bitirilen birinci çözüm sürecinin yenisi niteliğindeki ikinci çözüm süreciyle eş zamanlı olması, arka plandaki niyeti ele vermektedir. Ülkeyi parçalanmaya götürebilecek ikinci çözüm süreciyle ilgili, direnme potansiyeli olan unsurlara gözdağı niteliği taşıyan bu hamle tarafımızca asla kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.

"TERÖRİSTLERE MECLİS YOLU GÖSTERİLİRKEN, ÖZ EVLATLARA CEZAEVLERİNİN REVA GÖRÜLMESİ BÜYÜK ÇELİŞKİDİR"

Yayınlanan ortak bildiride şu açıklamalar yer aldı,

"Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanları Ortak Basın Bildirisi

Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’a bugün ödettirilmek istenen bedel, Türk milliyetçilerinin ödemek zorunda bırakıldığı ne ilk bedeldir, ne de son bedel olacaktır. Çünkü bin yıldır tutunma kavgası verdiğimiz bu topraklar, erde şan istedikçe, her milliyetçi bayraktar kesilecek ve bedel ödemekten asla çekinmeyecektir.

Türk milliyetçileri, bebek katillerinin saygın muhataba dönüştürüldüğü yeni bir sürecini asla kabul etmez, edemez. Dudaklarından hâlâ kan sızan teröristlere uzanacak ellere saygı göstermez, hükmüne boyun eğmez. Kimsesizliğimize itlerin bile güldüğü 1944 ve 1980’deki yalnız ama asil günlerine gölge düşürmez.

Sayın Özdağ’ın hürriyetinin elinden alınarak yürütülen sözde hukukî sürecin, 784 şehitle bitirilen birinci çözüm sürecinin yenisi niteliğindeki ikinci çözüm süreciyle eş zamanlı olması, arka plandaki niyeti ele vermektedir. Ülkeyi parçalanmaya götürebilecek ikinci çözüm süreciyle ilgili, direnme potansiyeli olan unsurlara gözdağı niteliği taşıyan bu hamle tarafımızca asla kabul edilemez.

Yangın yerine dönmüş bir Ortadoğu coğrafyasında, teröristlere Meclis yolu gösterilirken, öz evlatlara cezaevlerinin reva görülmesi, tarihin gördüğü en ağır çelişkilerden biridir. Türk devleti hangi savaşı kaybetti ki adeta Mondros Mütarekesi şartlarına zorlanıyoruz?

Aşağıda imzası olan bizler, Sayın Özdağ’a yapılan muamelenin haksız olduğunu, bebek katiline umut hakkı verilirken, o lanetli yoldaki taşları temizlemek amacıyla, Özdağ’ın şahsında Türk milliyetçilerinin sindirilmek istenmesini asla kabul etmeyeceğimizi bildirir, demokrasi ve hukuk çerçevesinde sonuna kadar mücadele edeceğimizi ilân ederiz.

İmzası bulunanlar:

Atila Kaya

Servet Avcı

Alişan Satılmış

Ulvi Batu

Suat Başaran

Emir Kuşdemir

Azmi Karamahmutoğlu"