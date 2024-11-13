MHP'de üst düzey yöneticilik yapan isim Zafer Partisi’ne katıldı

MHP ve İYİ Parti’de üst düzey yöneticilik yapan Habib Suiçmez, Zafer Partisi’ne katıldı. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Habib Suiçmez ile bir fotoğraf paylaşarak sosyal medya hesabından duyurdu.

Özdağ sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Habib Suiçmez MHP ve İYİ Parti’de üst düzey görevleri sonrasında artık ait olduğu yerde Zafer Partisi saflarında. Habib bey, Zafer Partisine hoşgeldiniz.”

Habib Suiçmez MHP ve İYİ Parti’de üst düzey görevleri sonrasında artık ait olduğu yerde Zafer Partisi saflarında. Habib bey, Zafer Partisine hoşgeldiniz. @zaferpartisi pic.twitter.com/7QvY7qJlFz — Ümit Özdağ (@umitozdag) November 13, 2024

HABİB SUİÇMEZ KİMDİR?

1 Mayıs 1973’te Rize Çayeli’nde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Çayeli İlçesi’nde tamamladı. Üniversite tahsilini Antalya Turizm Otelcilik Yüksek Okulu’nda bitirdi. 1994’te Almanya’ya gitti. 1995’te Almanya Biberach Ülkü Ocakları Başkanlığı yaptı. Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programları Köln Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdi. 1998’de Avrupa Türk Federasyonu Başkanlık Divanı'nda divan üyeliği ve genel idare kurulu üyeliği yaptı. 2004’te Türkiye’ye döndü. 2006’da Milliyetçi Hareket Partisi Üsküdar İlçe Yönetiminde, bir buçuk yıl süreyle eğitimden sorumlu ilçe başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 2008’de kurulan Ataşehir İlçesi’nde MHP Ataşehir İlçe Teşkilatı’nda kurucu ikinci başkanlık görevi yaptı. 2010 Haziran ayında MHP Üsküdar İlçe Başkanı olarak atandı. Evli ve 3 çocuk babası.