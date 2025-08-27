MHP’de yeni İlçe Başkanları belli oldu!

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Pazaryeri ilçesinde Milliyetçi hareket Partisi adına hareketli günler yaşanmış ve partinin Belediye Meclisinde bulunan iki üyesi istifa ederek bağımsız kalmışlardı.

İstifaların ardından Milliyetçi Hareket Partisinin Pazaryeri Belediyesinde Meclis Üyesi kalmamış oldu.

Pazaryeri Belediye Meclis Üyelerinin istifasından kısa bir süre sonra İlçe Başkanı Onur Yalamaç da yoğun iş temposunu gerekçe göstererek İlçe Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Başkanı İbrahim Bağ, yaşanan bu istifaların ardından iki ilçeye yeni başkanlar atandığını duyurdu. Başkan Bağ Bozüyük İlçe Başkanı olarak Haşim Yılmaz’ın, Pazaryeri İlçe Başkanı olarak ise Vedat Çora’nın atandığını söyledi.