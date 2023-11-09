MHP'de yerel seçim aday başvuru takvimi açıklandı

Buna göre, belediye başkanlığı için başvurular 13 Kasım’da başlayacak, 15 Aralık’ta sona erecek. Belediye meclisi ve il genel meclisi üyeliği için ise il ve ilçe teşkilatlarına başvuru yapılacak.

Belediye başkanlığı için genel merkeze başvuru

MHP, yerel seçimlerde belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurularını 13 Kasım Pazartesi gününden itibaren alınmaya başlayacağını duyurdu. Başvurular, bizzat genel merkezden yapılacak. Başvuru için son tarih ise 15 Aralık Cuma günü olarak belirlendi.

Belediye meclisi ve il genel meclisi üyeliği için il ve ilçe teşkilatlarına başvuru

MHP, yerel seçimlerde belediye meclisi ve il genel meclisi üyeliği için aday adaylığı başvurularını da alacağını açıkladı. Başvurular, il ve ilçe teşkilatlarına yapılacak. Başvuru için son tarih ise henüz belirlenmedi.