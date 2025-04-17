MHP'de yolsuzluk iddiası ortalığı karıştırdı! İl başkanlığı devreye girdi

31 Mart yerel seçimlerde Gaziantep'in Araban ilçesinde Cumhur ittifakı ortaklığıyla girilen ve seçimi kazanan MHP'nin adayı Mehmet Özdemir hakkında şok iddialar ortaya atıldı.

Sözcü TV’den Evren Demirdaş’ın haberine göre, İlçe Başkanı Mustafa Sofuoğlu, MHP’li Belediye Başkanı Özdemir’in belediye içerisinde usulsüzlük yaptığını iddia ederek MHP Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik’e birçok kez anlattı. Fakat Bozgeyik, ilçe başkanı Sofuoğlu’nun iddialarını dikkate almadı.

Geçtiğimiz günlerde MHP İl Başkanlığına davet edilen ilçe başkanı Sofuoğlu, il başkanı Bozgeyik tarafından istifaya davet edildi. Sofuoğlu’nun, MHP il başkanı Bozgeyik’in ‘istifa et’ talebini kabul etmemesi sonrası MHP Genel Merkezi tarafından Araban ilçe teşkilatı feshedildi.

MUSTAFA SOFUOĞLU

MHP'DEN TEHDİT

Araban ilçe teşkilatının feshedilmesinin ardından açıklamalarda bulunan ilçe başkanı Mustafa Sofuoğlu hakkında MHP Gaziantep İl Başkanlığı sayfasından tehdit içerikli bir açıklama yapıldı.

MHP İl Başkanlığından gerçekleştirilen açıklamada, “Ne yazık ki partimizde bir dönem görev yapmış olan Mustafa Sofuoğlu'nun, belediye başkanımızdan ve teşkilatımızdan kişisel çıkar beklentileriyle çeşitli taleplerde bulunduğu, bu taleplerinin karşılık bulmaması üzerine sergilediği tutum ve söylemler, artık saplantılı bir hâl almıştır. Kişisel hırs ve egosu; siyasi ahlakın, teşkilat terbiyesinin ve dava bilincinin önüne geçmiş; yalan, iftira ve karalama yoluyla kamuoyu nezdinde prim yapmaya çalışacak kadar seviyesiz bir noktaya ulaşmıştır. Bu tarz tutum ve davranışlar, teşkilat kültürümüzde yeri olmayan, asla kabul edilemez bir düşüklüktür. Unutulmamalıdır ki teşkilatlar; dedikodu, fitne ve jurnalcilik ile değil; ahlak, sadakat ve disiplin ilkeleriyle yönetilir. Mustafa Sofuoğlu’nun açıklamaları, tamamen kişisel menfi beklentilerinin ve ihtiraslarının dışavurumudur. Bu sorumsuz ve yıpratıcı yaklaşım, yalnızca şahsını değil; temsil ettiğini iddia ettiği camiayı da itibarsızlaştırmaktadır. Bu kapsamda adı geçen şahıs, partimizin Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde kesin ihraç talebiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş ve hakkında partiden ihraç süreci başlatılmıştır. Ayrıca sosyal medya üzerinden partimizin kurumsal kimliğine, il başkanımıza ve belediye başkanımıza yönelik mesnetsiz ithamları nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır. Ülkücü-Milliyetçi Hareket’in bir mensubu olduğunu iddia eden bir kişinin, bu tür değişiklikleri dava şuuru ve teşkilat terbiyesiyle karşılaması beklenir. Aksi halde bu tür yaklaşımlar; teşkilata değil, yalnızca fitneye ve ayrışmaya hizmet eder. Mustafa Sofuoğlu’na buradan açık ve son uyarımızdır: Mahalle dedikodusu diliyle sağa sola saldırmak, siyasetin değil; acziyetin göstergesidir. Bu tavırdan derhâl vazgeçmesi, şahsı adına son fırsattır” ifadelerine yer verildi.

“İSTİFAYA DİRENDİM TEŞKİLATIMIZI FESİH ETTİLER”

MHP Araban eski ilçe başkanı Mustafa Sofuoğlu, ise Belediye Başkanı hakkında il başkanlığına gerçekleştirilen uyarılardan sonra MHP İl Başkanı Mustafa Bozgeyik tarafından istifaya zorlandığını ifade etti.

Sofuoğlu, “31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Araban ilçesinde Cumhur ittifakı ortaklığında girilerek MHP’nin adayı desteklendi. Bizde teşkilat olarak ve bende 1 yıllık ilçe başkanlığım sürecinde teşkilatı canlandırdık ve adayımıza seçimi kazandırdık. Seçimi kazandıktan sonra belediye başkanı bize karşı oyunlar ve kumpaslar kurdu. Gücünü kullanarak ilçe teşkilatımız üzerine oyun üzerine oyun yaptı. Biz bu durumu yukarılara bildirdiysek de yukarıdakiler rantı seven kişiler. Teşkilatlarda bir şey yok ama belediyelerde çıkarlar var. Sonrasında bizi gözden çıkarma kararı aldılar. Beni bir ay önce MHP il başkanlığına çağırdılar ve il başkanı ‘istifa et diye’ baskı yaptı. Bende ‘istifa hak etmedim istifa etmesi gereken kişi varsa sizsiniz. 2 seçime girdiniz seçimi kaybettiniz. Ama ben ve teşkilatım seçim kazanıp başarılı olmuş biriyim. Elinizde hiçbir gerekçe yok. Yüz kızartıcı bir suçumuz yok, usulsüzlüğümüz yok istifa etmiyorum. Genel merkez bizi fesih etsin’ dedim. Sonrasında çeşitli tehditler edildi bunlara da boyun eğmedik direndik Salı günü ilçe teşkilatımızın fesih edildiğine dair kağıdı gönderdiler” dedi.

“BELEDİYE BAŞKANININ YOLSUZLUKLARI VAR’ DİYE UYARDIM"

Sofuoğlu, açıklamalarının devamında şunları söyledi, “Fesih kağıdı elime geçtikten sonra basın açıklaması yaparak bazı konulara değindim. Açıklamamın sonrasında MHP Gaziantep İl Başkanlığı sayfasında beni tehdit eden ifadeler kullanıldı. Ben il başkanlığının Araban belediyesindeki bir takım ihalelerini getirdim zaten meclis üyeleri de önerge de vermişti. Bunu dile getirdiğim için zoruna gitti ve tehdit içerikli bir açıklama yapıldı. Buradaki temel neden şu; belediye başkanı 2 dönem Ak Parti’den belediye başkanlığı yapmıştı buradaki birçok yolsuzluklar, usulsüzlükler dile getirdiğimiz için böyle oldu. Zaten bir yıl olmadan 2 meclis üyemiz istifa etti. Biz buna karşı çıktık, vatandaş bizi ilçeye hizmet yapalım diye seçti bizim işimiz vurmak, kırmak değil. Belediyeyi bir güç olarak kullanmak değil. Ben bunu kaç defa belediye başkanına söylediysem başkana benim söylediklerim ters geldi. İl başkanımız Mustafa Bozgeyik’e bu durumları ifade ettim ‘belediye başkanının yolsuzlukları var müdahale edin’ diye uyardım. ‘Karışma’ diye cevap verdi. Sonunda bu noktaya geldik. Hakkımda yapılan tehditlerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağım.”