MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’a ‘örgütü lağvettiğini açıklasın ve ‘umut hakkı’ çıkışıyla 2’nci açılım süreci tam anlamıyla başlamıştı. Devlet Bahçeli ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından devam eden açılım süreci son olarak TBMM’de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile devam ediyor.

Komisyonda yer alan MHP’li Feti Yıldız, AKP’li Hüseyin Yayman ve DEM’li Gülistan Kılıç Koçyiğit İmralı’ya giderek vatana ihanette yargılanan Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. CHP ve Yeni Yol ise komisyonda yer almamıştı.

İmralı’ya giden heyetler ise 4 Aralık’ta İmralı tutanaklarını özet olarak sunmuştu. Partiler ise sürece dair raporlarını vermeye başladı. Sürecin mimarı olan MHP ise 120 sayfalık raporunu Meclis Başkanlığı'na sundu.

TERÖRİSTLER SALINIYOR

Rapora dair soruları yanıtlayan Feti Yıldız, "Hukuken yapılacak şeyler şarta bağlı. Örgütün tamamen dağıtılması silahların teslimi bu hususun da güvenlik güçleri tarafından tespit edilmesine bağlı. Suça karışmamış olanların teslim olmaları halinde ceza görmeyecekleri ancak herhangi bir cezaya muhattab olmama manasında değil bu. Tamamen beraat şeklinde anlaşılmaması lazım. Denetimli serbestliğe de tabi olacaklar. Rapor konusunda bir araya gelir ortaklaşırız” dedi.

UMUT HAKKI OLACAK MI?

İnfaz düzenlemesi mutlaka yapılacağının altını çizen Yıldız, gazetecinin raporda "Umut hakkı var mı?" sorusuna "Görürsünüz efendim” dedi.

9 BİN TERÖRİST İDDİASI

Geçtiğimiz aylarda İngiliz haber ajansı Reuters’in yayınladığı bir haberde; yapılacak bir yasal düzenleme ile 9 bin PKK’lı terörist Türkiye’ye geleceği iddia edildi. Ajansın Orta Doğu’dan ‘üst düzey bir yetkiliye’ dayandırdığı haberde söz konusu düzenlemenin ‘genel af’ olmayacağı belirtilmişti.