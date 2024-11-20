MHP'den 3 milletvekili istifa etti! Açıklama Semih Yalçın'dan

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3 milletvekilinin istifasının istendiğini bildirdi. Yalçın, "Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez’in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül’ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur" dedi.

Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez’in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül’ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur… — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) November 20, 2024

İSMAİL AKGÜN'ÜN İSMİ SİNAN ATEŞ CİNAYETİNDE ANILIDI

Öldürülen Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, tetikçi Eray Özyağcı’nın cinayetten 1 ay sonra MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül’ün babasının evinde kaldığını öne sürmüştü.

Mahkemede konuşan Ayşe Ateş ifadesinde “PTS kayıtlarına göre kiralık katil Eray Özyağcı’nın Bolu’da araç değiştirdiği, İstanbul’a götürülmek yerine Bolu’da bir müddet gizlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunmaktadır.” dedi.

İSMAİL AKGÜL, CİNAYET SIRASINDA BOLU ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANIYDI

Tetikçi Eray Özyağcı, cinayetten sonra kaçmış ve 38 gün sonra yakalandı. Daha sonra 2023’de milletvekili seçilen İsmail Akgül, cinayet sırasında Bolu Ülkü Ocakları başkanı olarak görev yaptı.

İSTİFA EDEN VEKİLLER VEDA PAYLAŞIMI YAPTI

İstifa eden milletvekilleri de veda notlarını Semih Yalçın'ın açıklama paylaşımını alıntılayarak yaptı.

İSMAİL AKGÜL: VERİLEN KARAR BAŞIMIZSIN ÜZERİNEDİR