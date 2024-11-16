MHP'den 5'inci kez 'Vakit tamamdır' paylaşımı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 'vakit tamamdır' paylaşımlarına bir yenisini ekledi.
Bugün yapılan 5'inci paylaşımda, "Her şeyden önce Türkiye diyorsan; vakit tamamdır söz konusu vatandır" ifadelerine yer verildi.
Her şeyden önce Türkiye diyorsan;— MHP (@MHP_Bilgi) November 16, 2024
VAKİT TAMAMDIR
SÖZ KONUSU VATANDIR pic.twitter.com/5Mbte0NZBn
NE OLMUŞTU?
MHP'nin 'vakit tamamdır' paylaşımlarının ilki bir video ile 12 Kasım Salı günü paylaşılmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yer aldığı videoda "Yalnız kalırsınız bazen... En yakınınız bile anlamaz sizi" ifadelerine yer verilmişti.
Dün yapılan paylaşımda ise "Terör bitsin, huzur gelsin istiyorsan; vakit tamamdır, söz konusu vatandır" denilmişti.