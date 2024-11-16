MHP'den 5'inci kez 'Vakit tamamdır' paylaşımı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MHP'den 5'inci kez 'Vakit tamamdır' paylaşımı

MHP, 5 gündür resmi X hesabından yaptığı 'Vakit tamamdır' paylaşımına yenisini eklediği görüldü. Paylaşımda "Her şeyden önce Türkiye diyorsan; vakit tamamdır söz konusu vatandır" sözleri kullanıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 'vakit tamamdır' paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

Bugün yapılan 5'inci paylaşımda, "Her şeyden önce Türkiye diyorsan; vakit tamamdır söz konusu vatandır" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

MHP'nin 'vakit tamamdır' paylaşımlarının ilki bir video ile 12 Kasım Salı günü paylaşılmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yer aldığı videoda "Yalnız kalırsınız bazen... En yakınınız bile anlamaz sizi" ifadelerine yer verilmişti.

Dün yapılan paylaşımda ise "Terör bitsin, huzur gelsin istiyorsan; vakit tamamdır, söz konusu vatandır" denilmişti.

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