MHP'den AKP'li Bakan'a soru önergesi. Kıyamet alameti!

Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, son günlerde yaşanan zirai don olayıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Kahramanmaraş'ta kayısı ve ceviz başta olmak üzere meyve ağaçlarının don olayından zarar gördüğünü ifade eden Dora, üreticilerin zararlarının giderilmesine yönelik çalışma planlanıp planlanmadığını sordu.

2020'de Cemal Enginyurt'un Tarım Bakanına sert eleştirileri MHP'den ihraçla sonuçlanmış olması Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora'nın verdiği bu soru önergesini daha dikkat çekici hale getirdi.

MHP'li Zuhal Karakoç Dora, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Kahramanmaraş'ta son günlerde hava sıcaklığının eksi 13 dereyece kadar düşmesi nedeniyle Elbistan'da kayısı, Göksun'da elma, Bertin ve Çağlayancerit'te ceviz ve üzüm başta olmak üzere pek çok meyve ağacının, dikili ekili tarım alanının zarar gördüğünü vurguladı.

“ÜLKE EKONOMİSİNE SUNDUĞU KATKI YADSINAMAZ”

Bu zarar nedeniyle tarım sigortası kapsamında olmayan ya da eksik sigortalı alanlarda yaşanan kayıpların üreticilerde mali ve maddi kayıp endişesine yol açtığını kaydeden Dora, "Tarımsal üretim Kahramanmaraş’ımızın ekonomisinin temel direklerinden birini teşkil etmekte olup ilimizin tarımsal üretimiyle ülke ekonomisine sunduğu katkı yadsınamaz. Don olayları gibi doğal afetlerden etkilenen, tarımsal üretimde yaşanan kayıpların ve üreticilerimizin bu kayıplar nedeniyle uğradıkları zararın en aza indirilmesi önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Dora, Bakan Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

''Kahramanmaraş'da 2025 yılının Nsan ayında yaşanan zirai don olayının etkilediği tarım arazilerinin yüz ölçümü ve bu olaydan etkilenen ürünlerin miktarı ne kadardır? Zarar tespitine yönelik sürdürülen çalışmalar ne aşamadadır? Zarar tespiti sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda üreticilerimizin uğradıkları maddi zararın giderilmesi, üreticilerimizin emeklerinin korunması ve ilimizdeki tarımsal üretimin desteklenmesi konusunda bir çalışma planlanmakta mıdır? TARSİM kapsamı dışında kalan üreticilerimizin zararlarının giderilmesi bakımından planlanan bir destek programı var mıdır? Don olayları gibi doğal afetlerden ilimizdeki tarımsal alanların ve tarım alanında faaliyet yürüten üreticilerimizin karşı karşıya kalabilecekleri riskleri azalmaya yönelik bir eylem planının geliştirilmesi planlanmakta mıdır?"

CEMAL ENGİNYURT NE DEMİŞTİ

2020 yılında Cemal Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fındık rekoltesi açıklamasına sert tepki göstermişti. Pakdemirli'nin rekolteyi beklenenden yüksek açıkladığını savunmuş ve "Tarım Bakanı bugün fındık üreticisine ihanet etmiştir" demişti.

Cemal Enginyurt'un ihracıyla ilgili MHP'den yapılan açıklamada şöyle denikmişti:

"Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu’nun 30.07.2020 tarihinde yaptığı toplantı sonucu alınan karar ile Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü'nün 78. maddesinin Kesin Çıkarma Cezasını Gerektiren Haller Başlıklı” 4. Bendinin (c), (e) ve (i) fıkrası hükümleri uyarınca parti üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına karar verilmiştir."