MHP'den Bahçeli'ye özel beste! Şarkı sözleri gündem oldu

Şubat ayında kalp kapağı değiştirilen MHP Genel Başkanı Bahçeli, operasyonun ardından yaklaşık 2 ay sonra mesaisine başladı.

BOZKURT İŞARETİYLE SELAMLADI

İstirahati sonrası ilk olarak Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarına ziyarette bulunan Bahçeli, duanın ardından Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı. Parti yetkililerinin de eşlik ettiği bu ziyaret sonrası Bahçeli, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları bozkurt işareti yaparak selamladı.

Sedat Peker'den dikkat çeken Devlet Bahçeli paylaşımı

Devlet Bahçeli, kabir ziyaretinin ardından Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni hizmet binasına geçti. Burada Bahçeli'nin aracını güller atarak karşılayan sevenleri "Durma ilerle evlatların seninle", "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları attı.

MHP HESABINDAN BAHÇELİYE ÖZEL BESTE

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişmenin yankıları sürerken MHP'nin sosyal medya hesabından Bahçeli'nin adına bestelenen özel şarkı paylaşıldı. Şarkıda "Yapacak çok şey var daha Devlet beyim kalktı şaha. Durur mu Bozkurt, durur mu?" ifadeleri yer alıyor.