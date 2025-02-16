MHP'den belediye başkanları için yeni hamle!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Gürer, belediye başkanlarına mal varlıklarını açıklamasını istedi. Gürer, "Belediye Başkanlarına 28.02.2025 tarihine kadar mal varlığını kamuoyu ile paylaşma fırsatı" dedi.

GÜRER'DEN: BUYURUN…MAL VARLIĞINI KAMUOYU İLE PAYLAŞMA FIRSATI

Belediye başkanlarının mal varlığı tekrardan gündem oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Gürer, bu sefer X hesabı üzerinden belediye başkanlarına seslendi. Gürer, "Yasa gereği; Belediye başkanlığı görev süresi sonu (0) ve (5) ile biten yıllara denk gelmesi halinde en geç Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimlerini yenilemeleri gerekiyor. Buyurun… Belediye Başkanlarına 28.02.2025 tarihine kadar mal varlığını kamuoyu ile paylaşma fırsatı" ifadelerini kullandı.

YEREL SEÇİMLERDE MAL VARLIKLARINI PAYLAŞMIŞLARDI

Yerel seçimlerde ABB Başkanı Mansur Yavaş ve AKP’nin Ankara adayı Turgut Altınok arasında mal varlığı tartışmaları gündeme gelirken AKP'li bir diğer belediye başkan adayı Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasında da mal varlığı paylaşımları olmuştu.