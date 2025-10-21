MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, son dönemde sosyal medyadan, suç örgütü kurmakla suçlanan Sedat Peker hakkında yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

'EFSANEMİZ OKUNMAYA AZ KALDI'

Yönter, Sedat Peker ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Az kaldı. Bu kavgada kim yürüdü, kim döndü. Efsanemiz okunmaya az kaldı" notunu düştü.

Paylaşıma sosyal medyada "Bu mesaj kime?", "Peker'in Türkiye'ye dönüşü yakın" yorumları yağdı.

Yönter'in o paylaşımı şöyle:

"HER ŞEYİN BİR VAKTİ VAR"

Yönter, daha önce de Sedat Peker'in deniz kenarında durduğu bir videoyu "Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene….Allah bes baki heves…" notuyla paylaşmıştı.

TÜRKİYE'YE DÖNECEK Mİ?

Sedat Peker daha önce kendisine sorulan "Türkiye'ye dönüyor musunuz?" sorusuna "Türkiye'ye dönmem için erken olduğunu düşünüyorum. Dönmemle ilgili ne zaman avukatlarım çalışma yapsa, dilekçe hazırlasa, enteresan bir şekilde Fetullahçı gazeteciler tarafından bu durum öğrenilip hayal ürünü olan şiddet olaylarıyla ismimi anıp süreci provoke ediyorlar" yanıtı vermişti.