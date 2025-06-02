MHP’den çok konuşulacak bayramlaşma programı! O parti listede yer almadı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2025 Kurban Bayramı’nda siyasi partilerle bayramlaşma programını açıkladı. Bayramın 2. günü olan 7 Haziran 2025 tarihinde yapılacak program kapsamında, MHP Genel Merkezi’nde ve diğer parti genel merkezlerinde karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilecek. MHP, bayramlaşma için iki ayrı heyet oluşturdu.

MHP Genel Merkezi’nde siyasi partilerin heyetlerini kabul edecek ekip, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü ve MYK Üyesi Turan Şahin ile MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir’den oluşacak. Diğer partilere ziyarette bulunacak bayramlaşma heyeti ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı ve MYK Üyesi Esma Özdaşlı ile MYK Üyesi Şahin Kartal’dan oluşacak.

BAYRAMLAŞMA PROGRAMI SAATLERİ

MHP’nin bayramlaşma programında önce Demokratik Sol Parti (DSP) heyeti, MHP Genel Merkezi’nde ağırlanacak. Daha sonra saat 09:25’te Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, saat 09:50’de ise AKP heyeti MHP’yi ziyaret edecek. Listede CHP yer almıyor.

Bayramlaşma programı, Saadet Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Gelecek Partisi ile sürecek. MHP heyeti, aynı saatlerde bu partilere iade-i ziyaretlerde bulunacak. Programa katılacak diğer partilerle ilgili detaylar ise ilerleyen saatlerde netlik kazanacak.