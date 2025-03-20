MHP’den çok konuşulacak CHP hareketi!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ramazan Bayramı için bayramlaşma programını duyurdu. MHP heyeti ziyaretlerini bayramın ikinci günü yapacak.

Geçen senelerin aksine programda DEM Parti yer aldı. MHP ile DEM Parti arasındaki ilk kez bayram ziyareti yapılmış olacak.

MHP’nin programında CHP’nin olmaması ise tepkilere neden oldu.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu sabah terör, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları iddialarıyla gözaltına alındı. İmamoğlu ile birlikte Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanları dahil 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 80'den fazla kişi ise ifade vermek üzere emniyete götürüldü.