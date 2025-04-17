MHP'den çok konuşulacak İmamoğlu açıklaması!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Nisan tarihinde X hesabından yaptığı yazılı açıklamada Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı davaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Ekrem İmamoğlu'yla ilgili mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir. Şayet zanlı Ekrem İmamoğlu suçsuzsa beraatı, değilse tecziyesi maşeri vicdana muvafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

"DAVALAR ADALETLE SONUÇLANMALI"

Devlet Bahçeli'nin Ekrem İmamoğlu çıkışından sonra bir açıklama da Bahçeli'nin başdanışmanı Yıldıray Çiçek'ten geldi.

İmamoğlu'nun tutuklanmasın ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Çiçek, "İBB'ye yönelik 'yolsuzluk, rüşvet, terör' odaklı suçlamalar, televizyonlarda magazinsel bir boyuta getirilmekte. Bu iddiaların somut delillerle ispatlanması şarttır. Böylesi yargılamalar, hissiyat ve kanaat üzerinden değil, hukuki dayanaklara bağlanmalıdır. Kimsenin şeref, onur ve haysiyetiyle oynanmadan, iftira atılmadan, yalan karıştırılmadan ve hiç kimsenin siyasi menfaatleri için istismar alanı yaratılmadan bu tür davalar adaletle sonuçlandırılmalıdır."

"BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASI SORUMLU BİR SİYASET ANLAYIŞINA DAYANIYOR"

"Bahçeli burada bir beraat ihtimalinden bahsediyor" şeklindeki algı yaratma çabası, açıkça olayı kendine yontma girişimidir. Ne Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenlerin anladığı gibi "İmamoğlu suçsuzdur" demiştir, ne de bazı yorumcuların iddia ettiği gibi "Dosyayı hemen kapatın" çağrısında bulunmuştur. Sayın Bahçeli'nin açıklamasının ana omurgası budur ve sorumlu bir siyaset anlayışına dayanmaktadır. Hiç kimse bu açıklamaları kendi menfaatine ya da saplantılarına göre çarpıtmamalıdır." dedi.