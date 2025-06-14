MHP'den dikkat çeken Bahçeli hatırlatması! Orta Doğu'da kazan kaynıyor

İsrail, dün sabah saatlerinde İran'ın nükleer tesislerine yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. İsrail saldırılarında en az 20 üst düzey İran Devrim Muhafızları komutanının öldürüldüğünü açıklamıştı.

İsrail ordusunun saldırılarının ardından İran, Tel Aviv'e bir misilleme saldırısı gerçekleştirdi. Misilleme saldırısında yüzlerce balistik füze ateşledi. İran tarafından gerçekleştirilen saldırıda 3 kişinin öldüğü, 91 kişinin yaralandığı duyuruldu.

MHP’li Feti Yıldız, İsrail-İran arasında yaşanan çatışma ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli’nin yaptığı ve PKK'ya silah bırakma çağrısını içeren konuşmayı hatırlatan Yıldız,

"Bölgemizdeki bu gelişmeleri anlamaya ve anlatmaya çalışırken, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında yapmış olduğu muhteşem tarihi konuşmayı mutlaka bir kez daha baştan sona okuyunuz" ifadelerini kullandı.

İran’ın nükleer ve askeri kapasitesi hala ateş altında olduğunu belirten Yıldız, “'Periyodik olarak Filistin, Yemen, Suriye, Irak, Lübnan ve İran’a dünyanın gözü önünde saldıran; ikide bir Türkiye’nin ayağına dolaşan bu alçak cehalet ve cinayet suç makinesine karşı askeri, ekonomik ve stratejik önleyici tedbirler alınmazsa dünya her ihtimale açık hale gelecektir” dedi.

Yıldız, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"13 Haziran 2025 gecesi İsrail tarafından İran’a yönelik gerçekleştirilen 'Yükselen Aslan Harekâtı' adı verilen hava saldırılarına yaklaşık 200’e yakın savaş uçağı katıldı.

İran’ın nükleer ve askeri kapasitesi halen ateş altında.

Önümüzdeki günlerde bölgedeki vekâlet savaşları da hız kazanacaktır.

Bölgemizdeki bu gelişmeleri anlamaya ve anlatmaya çalışırken, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında yapmış olduğu muhteşem tarihi konuşmayı mutlaka bir kez daha baştan sona okuyunuz.

Kurulan hüküm cümlelerini anlayamayanlar, anlamak istemeyenler büyük ve kutlu hedefi görmeyenler veya görmezden gelenlere, Türk siyasetinde devrim niteliğindeki tarihi konuşmadan bir kaç cümle hatırlatalım..

'TBMM’de her meselenin ele alınıp milli ve müşterek akılla çözümü mümkün ve hatta mecburidir.' 'Türk milleti bölücü terörle yaşamaya mecbur değildir.' 'Kökünü kurutmayacağımız bir sorun yoktur.'

Bu manifestoyu bölgemizdeki siyasi - askeri gelişmelerden ayrı değerlendirebilir miyiz?

Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin o açıklamasını 13 Haziran 2025 tarihli açıklamasıyla yan yana getirin…

'Periyodik olarak Filistin, Yemen, Suriye, Irak, Lübnan ve İran’a dünyanın gözü önünde saldıran; ikide bir Türkiye’nin ayağına dolaşan bu alçak cehalet ve cinayet suç makinesine karşı askeri, ekonomik ve stratejik önleyici tedbirler alınmazsa dünya her ihtimale açık hale gelecektir.'

Lideri izleyin, dinleyin...

Terörsüz Türkiye hedefi karşısında gevezelik edenler siz biraz susun..!"