MHP'den dikkat çeken Bahçeli paylaşımı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün 77 yaşına girdi.

MHP’nin sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, Bahçeli’nin doğum günü kutlandı. Mesajda, “Allah Sizi Başımızdan Eksik Etmesin" ifadelerine yer verildi.

Doğum Gününüz Kutlu Olsun Sayın Genel Başkanımız

Allah Sizi Başımızdan Eksik Etmesin. pic.twitter.com/6joXPiS063 — MHP (@MHP_Bilgi) January 1, 2025

DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde doğan Devlet Bahçeli, Türk siyasetinde uzun yıllardır önemli bir figür olarak yer aldı. Akademisyenlikten siyasete uzanan kariyerinde, Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) liderliğini 1997 yılından bu yana sürdürüyor. Aynı zamanda eski Başbakan Yardımcısı olan Bahçeli, Türk siyasetinde hem akademik birikimi hem de liderlik vasıflarıyla dikkat çekti.

Akademik Geçmiş ve İlk Yıllar

Bahçeli, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun olduktan sonra akademik kariyerine asistan olarak başladı. Ekonomi alanında yaptığı çalışmalarla adını duyuran Bahçeli, Gazi Üniversitesi’nde doktor unvanı aldı. Aynı dönemde, Ülkücü Maliyeciler ve İktisatçılar Derneği’nin kurucularından biri olarak da faaliyetlerde bulundu.

Siyasete Giriş

Bahçeli’nin siyasi kariyeri, 1967 yılında Ülkü Ocakları’nın kuruluşunda yer almasıyla başladı. 1987 yılında üniversitedeki görevinden ayrılarak Milliyetçi Çalışma Partisi’nin (MÇP) yönetiminde yer aldı. Alparslan Türkeş'in vefatının ardından 1997 yılında MHP Genel Başkanı seçilen Bahçeli, partisini 1999 seçimlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıdı. Aynı yıl, Bülent Ecevit’in başbakanlığında kurulan koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Liderlik Dönemi ve İttifaklar

Bahçeli, 2002 seçimlerinde partisinin baraj altında kalmasının ardından istifa etti ancak bir yıl sonra yeniden MHP Genel Başkanı seçildi. Liderliği döneminde MHP, Türk siyasetinin aktörlerinden biri olmaya devam etti. 2018 yılında kurulan Cumhur İttifakı’yla AKP ile iş birliği yapan MHP, 2023 genel seçimlerinde TBMM’ye 50 milletvekili sokarak ittifaktaki gücünü korudu.

Köklü Bir Türkmen Ailesinden Geliyor

Osmaniye'nin tanınmış çiftçi ve tüccar ailelerinden birine mensup olan Bahçeli, geniş bir Türkmen ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Salih Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi’ne yakın bir figür olarak bilinirken, Bahçeli’nin siyasi eğilimi Ülkücü Hareket doğrultusunda şekillendi.

Son Dönemdeki Çalışmaları

Bahçeli, 2021 yılında Alparslan Türkeş'in fikirlerini tanıtmak amacıyla Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nı (TATSAV) kurdu. Türk siyasetindeki etkisini sürdüren Bahçeli, hem partisinin hem de Cumhur İttifakı'nın lider kadrosundaki isimlerden biri olarak ön planda yer alıyor.