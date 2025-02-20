MHP'den Erdoğan'ı küplere bindirecek kampanya!

Uzun süredir devam eden ve hükümetin bir türlü çözüm üretemediği ekonomik kriz, emeklisinden işçisine esnafından çiftçisine toplumun her kesiminden vatandaşın hayatını olumsuz etkiliyor.

AKP'nin ittifak ortağı MHP'yi de bu duruma isyan ederek yeni bir kampanya başlattığını duyurdu.

"Tüm çiftçilerimizi dar ve sabit gelirli vatandaşlarımıza katkı vermek amacıyla “Askıda 9 Gülek Buğday” projesine katılmaya davet ediyoruz." ifadeleriyle vatandaşlardan da kampanyaya destek olunması istendi.

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Ayrıca hükümet politikaları da eleştirilerek "Bu sıkıntıların giderilmesi öncelikle tarım politikaları yürüten kurum ve kuruluşların sorumluluğudur." ifadelerine yer verildi.

MHP'nin resmi sayfasından paylaşılan kampanyada şu ifadelere yer verildi:

MİLLİ DAYANIŞMAMIZDA ASKIDA 9 GÜLEK BUĞDAY

Çiftçilerimizin faaliyetleri esnasında önemli tarımsal girdilerin maliyetlerinden kaynaklı bazı sıkıntılar yaşandığı bilinmektedir. Bu sıkıntıların giderilmesi öncelikle tarım politikaları yürüten kurum ve kuruluşların sorumluluğudur. Bununla birlikte, çiftçilerimizin tarımsal üretimleri, o üretim dönemi için Cenab-ı Allah’ın bir lütfu olarak hilesiz, hurdasız şekilde elde edilen en helal kazanç kapısıdır.

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Bu düşüncelerle dar ve sabit gelirli, asgari ücretle ve emeklilikle geçimini sağlayan bu vatanın evlatlarının çocuklarının beslenmelerine katkı sağlamak çiftçilerimizin görevi olmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi’nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de bir çiftçi evladı olarak 2025 yılının sosyo-ekonomik sıkıntılarıyla karşı karşıya kalan dar ve sabit gelirli insanlarımıza bir katkı sağlamak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için “Askıda 9 Gülek Buğday Projesi”ni başlatmış bulunmaktadır.

Sayın Genel Başkanımız, projeye ilk katkıyı kendisi sağlayarak öncülük etmiş ve projeyi başlatmıştır. Tüm çiftçilerimizi dar ve sabit gelirli vatandaşlarımıza katkı vermek amacıyla “Askıda 9 Gülek Buğday” projesine katılmaya davet ediyoruz.