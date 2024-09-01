MHP'den erken seçim çağrılarına bir yanıt daha: Rüya görüyorlar

Son yıllarda yaşanan ekonomik krizler ile beraber toplumsal tabandaki kutuplaşma ve meclise kadar uzanan kavgalar siyasetin ana gündem maddelerinden birisi olan erken seçim tartışmalarının da canlı kalmasına neden olmaya devam ediyor.

Cumhur İttifakı ortaklarından olan MHP ise gerek Genel Başkan düzeyinde gerekse de parti yetkililerince erken seçimin olmaması gerektiğine yönelik açıklamaları peşi sıra yapmaya devam ediyor.

Erken seçim çağrılarına MHP'den yanıt

Bu kapsamda yapılan son açıklama ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’da geldi. Yalçın yaptığı yazılı açıklamada muhalefetin erken seçim hayalleri kurduğunu ve bunun yerine Türkiye’nin karşısındaki iç ve dış engellere odaklanılması gerektiğini şu sözler ile açıkladı:

"Muhalefet partilerinin erken seçim hayalleri kurmak yerine, Türkiye'nin karşısındaki iç ve dış engellerin aşılmasına ne kadar katkı sağlayacakları önemlidir"

"MHP; Türkiye'nin yolunu tıkamak için ortaya atılan yapay engelleri temizleme görevini, yeni dönemde de tüm gücüyle sürdürecektir”

19 EYLÜL’DE MYK TOPLANACAK

MHP'nin, 19 Eylül'de Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında MYK'yı toplayacağı ve 21 Eylül'de il başkanları toplantısı yapacağı açıklandı. Bu toplantılarda, Türkiye'nin gündemindeki öncelikli konuların ele alınacağı ve alınacak kararlar doğrultusunda partinin siyasi stratejilerinin belirleneceği ifade edildi.