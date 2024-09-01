MHP'den erken seçim çağrılarına bir yanıt daha: Rüya görüyorlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MHP'den erken seçim çağrılarına bir yanıt daha: Rüya görüyorlar

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ekonomik ve toplumsal krizler nedenle ile her platformda erken seçim isteyen muhalefete yazılı bir açıklama ile yanıt vererek “Muhalefet partilerinin erken seçim hayalleri kurmak yerine, Türkiye'nin karşısındaki iç ve dış engellerin aşılmasına ne kadar katkı sağlayacakları önemlidir” ifadelerini kullandı.

Son yıllarda yaşanan ekonomik krizler ile beraber toplumsal tabandaki kutuplaşma ve meclise kadar uzanan kavgalar siyasetin ana gündem maddelerinden birisi olan erken seçim tartışmalarının da canlı kalmasına neden olmaya devam ediyor.

Cumhur İttifakı ortaklarından olan MHP ise gerek Genel Başkan düzeyinde gerekse de parti yetkililerince erken seçimin olmaması gerektiğine yönelik açıklamaları peşi sıra yapmaya devam ediyor.

Erken seçim çağrılarına MHP'den yanıtErken seçim çağrılarına MHP'den yanıt

Bu kapsamda yapılan son açıklama ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’da geldi. Yalçın yaptığı yazılı açıklamada muhalefetin erken seçim hayalleri kurduğunu ve bunun yerine Türkiye’nin karşısındaki iç ve dış engellere odaklanılması gerektiğini şu sözler ile açıkladı:

"Muhalefet partilerinin erken seçim hayalleri kurmak yerine, Türkiye'nin karşısındaki iç ve dış engellerin aşılmasına ne kadar katkı sağlayacakları önemlidir"

"MHP; Türkiye'nin yolunu tıkamak için ortaya atılan yapay engelleri temizleme görevini, yeni dönemde de tüm gücüyle sürdürecektir”

889731-1669441252.png

19 EYLÜL’DE MYK TOPLANACAK

MHP'nin, 19 Eylül'de Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında MYK'yı toplayacağı ve 21 Eylül'de il başkanları toplantısı yapacağı açıklandı. Bu toplantılarda, Türkiye'nin gündemindeki öncelikli konuların ele alınacağı ve alınacak kararlar doğrultusunda partinin siyasi stratejilerinin belirleneceği ifade edildi.

İlgili Haberler
Özgür Özel'den erken seçim mesajı: Ya gelecek sene ya ondan sonraki sene...
Özgür Özel'den erken seçim mesajı
Erken seçim çağrılarına MHP'den yanıt
Son Haberler
Cem Uzan Galatasaray'ın yeni transferini kafa çekerken yakaladı
Galatasaray'ın yeni transferini kafa çekerken yakaladı
Ukrayna motivasyon için Yüzüklerin Efendisi'ne sarıldı. Orta Dünya'da yüzük savaşları sürüyor
Ukrayna motivasyon için Yüzüklerin Efendisi'ne sarıldı. Orta Dünya'da yüzük savaşları sürüyor
Karabük'te selde cadde ve sokaklar göle döndü. İnsanların yardımına botla gittiler.
Karabük'te selde cadde ve sokaklar göle döndü. İnsanların yardımına botla gittiler.
Milliler mindere çıkıyor
Milliler mindere çıkıyor
İstanbul'da iki baraj sıfırı gördü
İstanbul'da iki baraj sıfırı gördü