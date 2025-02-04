MHP'den ikinci Öcalan skandalı! Önce 'beyefendi' şimdi de 'sayın'

Çorum MHP Meclis Grup Başkanı Selim Dölcü, İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantısında yaptığı konuşma sırasında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan bahsederken sayın Öcalan dedi. MHP grup üyelerinin Selim Dölcü'ye sayın Öcalan demesi nedeni ile tepki gelmemesi dikkat çekti.

Selim Dölcü'nün konuşmasının sayın Öcalan dediği bölümü sosyal medyada çok kişi tarafından paylaşılarak tepki gösterildi. Tepkilerin ardından Dölcü'den bir açıklama gelmedi.

MHP'Lİ VEKİL TAYTAK 'BEYEFENDİ' DEMİŞTİ

MHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeni ile düzenlediği programa katılan MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak konuşmasında PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a “beyefendi” demişti. di. MHP'li Taylak daha sonra yaptığı açıklamada dilinin sürçtüğünü söyledi.