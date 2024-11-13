MHP’den ikinci 'vakit tamam' paylaşımı. Bahçeli detayı dikkat çekti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin” ifadeleri Türkiye gündemine otururken dün MHP’den dikkat çekici bir paylaşım gelmişti.

MHP’nin sosyal medya hesabından, “Vakit tamamdır. Söz konusu vatandır” başlığı ile bir video paylaşılmıştı.

Paylaşılan video, “Bazen çok şey söyleseniz de kalabalıkta kaybolur. Yalnız kalırsınız bazen. En yakınınız bile anlamaz sizi” ifadesiyle başlamıştı.

Videoda, değişmeyen prensipler ve ödünsüz ilkeler başlığında tavizsiz bir dik duruşa da vurgu yapılmıştı.

“Bozkurta ne düşerse hesapsız atılması. Aldırmadan güruhun artan uğultusuna” ifadelerinin kullanıldığı video, “Sen, bir adım ayrılmadan inandığın doğrudan. Görecekler. Millet nasıl toplanacak. Üç hilalin ardından. Vakit tamamdır. Söz konusu vatandır” ifadeleriyle sonlandırılmıştı.

MHP'DEN İKİNCİ PAYLAŞIM GELDİ

MHP'nin resmi sosyal medya platformu X hesabından dün gerçekleştirilen Bahçeli klibinden sonra bugün saat 15.00'te yeni 'Vakit tamamdır' paylaşımı yapıldı.

Paylaşımda, "Terör bitsin, huzur gelsin istiyorsan; VAKİT TAMAMDIR, SÖZ KONUSU VATANDIR" dedi. Kullanılan fotoğrafta Bahçeli'nin Türk bayrağını öptüğü fotoğraf dikkat çekti.