MHP’den kalan borç 623 milyon 734 bin TL. Belediye başkanı açıkladı

31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından MHP’den AKP’ye geçen Karabük Belediyesi’nin Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda belediyenin toplam borcunu açıkladı.

"BELEDİYENİN BORCU 623 MİLYON 734 BİN 627 TL"

Çetinkaya sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda: 1 Nisan 2024 tarihi itibarıyla belediyenin toplam borcunun 623 milyon 734 bin 627 TL olduğunu ifade etti.

Çetinkaya açıklamasının devamında, “Belediyemizin kalem kalem borçları ise şu şekildedir: İller bankasından alınan krediler 182 milyon 145 bin 281 TL, özel bankalardan alınan krediler 130 milyon 747 bin TL, kamu kuruluşlarına olan borçlar 23 milyon 83 bin 868 TL” ifadelerini kullandı.

"TOPLAM BORCUN 287 MİLYON TL’LİK KISMI SON 3 AY İÇERİSİNDE YAPILDI"

Belediyenin 1 Ocak-31 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan harcamalar ve borçların 287 milyon 758 bin 478 TL olduğunu ifade eden Çetinkara, bu veriler dahilinde toplam borcun 287 milyon 758 bin 478 TL’lik kısmının son 3 ay içerisinde yapıldığını ve herhangi bir taksitlendirme ya da yapılandırmanın yapılmadığının görüldüğünü aktardı.