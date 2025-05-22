MHP’den KHK çıkışı: İnfaz düzenlemesi kapsamalı

AKP, MHP ve DEM Parti ile infaz düzenlemesine yönelik görüşmelerini yoğunlaştırdı. En az 40 bin tutuklunun tahliye edilmesi öngörülen düzenlemenin, Kurban Bayramı’ndan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması planlanıyor.

SİYASİ PARTİLER ARASINDA İLK TEMASLAR

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemeye ilişkin siyasi parti temsilcileriyle temaslara başladı. İlk görüşme DEM Parti ile gerçekleştirildi. Bu görüşmeden önce Güler, infaz düzenlemesinin öncü isimlerinden MHP’li Feti Yıldız ile bir araya geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, “TBMM öncelikle insan onurunu merkeze alan... infaz kanunu yapmalıdır.” diyerek düzenlemenin sade ve adil bir şekilde hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Serbestiyet’ten Hilal Köylü’nün haberine göre; Yıldız, “KHK mağdurlarını da kapsamalı.” diye ekledi.

DEM PARTİ’NİN İNFAZ DÜZENLEMESİ BEKLENTİLERİ

DEM Parti, düzenlemenin bir an önce yasalaşmasını talep ediyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, beklentilerini şu şekilde dile getirdi:

“Barış akademisyenleri görevine iade edilmeli. Kayyımlar geri çekilmeli. AİHM kararları uygulanmalı. Tutuklu siyasetçiler serbest bırakılmalı. Hasta ve yaşlı mahkumlar serbest kalmalı.”

AKP’NİN YAKLAŞIMI VE CHP’NİN MESAFELİ TUTUMU

AKP tarafı, düzenlemenin kapsamının çok geniş tutulmasının mümkün olmadığını belirtiyor. Ancak hasta ve yaşlı mahkumların tahliyesi konusunda olumlu bir yaklaşım sergileniyor. AKP’li kaynaklar, “Hepsi bir arada olmasa da zamanla tüm beklentiler karşılanır.” mesajını veriyor.

CHP ise düzenlemeye temkinli yaklaşıyor. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “CHP . Çok geniş kapsamlı bir demokratikleşme paketi isteriz.” dedi. Emir, “Tutuklu öğrenciler varken infaz düzenlemesinden söz edemeyiz.” şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU KONUSU VE KİŞİYE ÖZEL DÜZENLEME TARTIŞMASI

İktidar kanadı, CHP’nin İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik beklentilerini kişiye özel bir düzenleme olarak görmüyor. AKP’nin bu konudaki tutumu net:

Kişiye özel düzenleme olmaz. Düzenlemeler geneldir. Tutuksuz yargılama zaten esastır. Tutuklama bir zorunluluk olarak görülmüşse onu da yargı makamları bilir.

DÜZENLEMENİN KAPSAMI VE DETAYLARI

Düzenleme, daha önce Covid-19 nedeniyle getirilen ve 31 Temmuz 2023’ten önce cezaevine girenleri kapsayan yasadan faydalanamayanları da kapsayacak. Bu düzenlemenin yaklaşık 60 bin kişiyi etkilemesi bekleniyor.

Ayrıca, iyi hal indirimi mükerrer suçlar için de uygulanabilecek. “Evde infaz” uygulaması ise çocuklu anneler ile hasta ve yaşlı hükümlüler için hayata geçirilecek. 2 yıl ve altındaki cezaların infaz şekli de yeniden düzenlenecek.

YENİ ANAYASA SÜRECİ VE MHP’NİN VURGUSU

MHP’li Feti Yıldız, infaz düzenlemesinin ardından yeni anayasa sürecinin başlayacağını ifade ederek şunları söyledi:

“Yeni anayasa hukuki bir reformla birlikte Türkiye’nin geleceğini şekillendirecektir. Türkiye’nin milli kimliğini, coğrafi bütünlüğünü ve siyasi birliğini her yönüyle koruyacak güçlü bir yeni anayasa şarttır.”

YASALAŞMA SÜRECİ VE BAYRAM TAKVİMİ

Meclis, Kurban Bayramı tatiline 5 Haziran’da girecek. Bu nedenle teklifin yasalaşması bayram sonrasına sarkacak.