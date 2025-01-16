MHP'den Kılıçdaroğlu hamlesi! Soruşturma başlatılmıştı...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MHP'den Kılıçdaroğlu hamlesi! Soruşturma başlatılmıştı...

MHP tarafından Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan davaya ilişkin MHP'li vekil Feti Yıldız yeni açıklamada bulundu. Yıldız, davayı geri çektiklerini açıkladı.

MHP tarafından Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan davaya ilişkin MHP'li vekil Feti Yıldız yeni açıklamada bulundu. Yıldız, davayı geri çektiklerini X hesabı üzerinden açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında 05.02.2020 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı‘na dilekçe verdiklerini söyleyen MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili, Feti Yıldız, şikayet dilekçesi üzerine soruşturma başlatıldığını yazısında belirtti. Yıldız X hesabı üzerinden şu ifadelerde bulundu:

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 05.02.2020 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı‘na vermiş olduğumuz şikayet dilekçesi üzerine soruşturma başlatılmış, Türk Ceza Kanunu’nun “Kamu Barışına Karşı Suçlar”bölümünde düzenlenen “suç ve suçluyu övme”suçunu oluşturan beyanlarının kamu düzenini bozmaya elverişli boyutta olması, toplumun dirlik ve düzeni açısından açık, yakın ve somut bir tehlike hali yaratacak koşullarda bulunması , zincirleme şekilde suçun unsurlarının oluşturduğu değerlendirilerek cezalandırılması için kamu davası açılmış ,hakkında güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmesi kamu adına istenmiştir.

Görev ve yetki itirazları uzun bir zaman almış ,sonuç olarak dava dosyası Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi esasına kaydedilmiştir. 03.12.2024 tarihinde yapılan ilk duruşmaya Sayın Kemal Kılıçdaroğlu mazeret beyanında bulunarak katılmamıştır.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ İLE AÇIKLADI

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli gurup toplantısında: “Terörsüz bir yüzyılın çatısını gönüllerin birleşmesiyle örmenin amacındayız. Temkinli ve ihtiyatlı iyimserlikle devletimizin kutlu varlığına hiçbir halel getirmeyecek hakkaniyetli mücadelede inşallah çıta yükselteceğiz. Fedakarlık ise isteneni yerine getireceğiz. Biliyoruz ki değişimsiz gelişim olmaz fakat kafasını değiştirmeyenler hiçbir şeyini değiştiremez. Biz gelişmiş güçlenmiş Türkiye'nin hedefindeyiz.” sözleriyle içinden geçtiğimiz zamanı özetlemişti.

Bugün itibariyle, Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yargılandığı davada “şikayetimizi geri almamız “ için gerekli işlemin yapılması talimatını vermiştir.

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