MHP’den Kurum açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
MHP’den Kurum açıklaması
MHP İstanbul Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, AKP’nin İBB adayı Murat Kurum’a destek için sahaya çıkacakları belirtildi.

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Selim Sertel, il binasında bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Sertel, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’u desteklemek amacıyla sahaya ineceklerini söyledi.

Selim Sertel, MHP İl binasında yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla yerel seçim hazırlıklarına başladıklarını iletti ve “İstanbul muradına kavuşacak” dedi.

“SOKAK SOKAK DOLAŞACAĞIZ”

Sokakları ve evleri dolacaklarını belirten Sertel, "Polemik siyasetine girmeden, çatışma ve gerginliklere müsamaha göstermeden kıymetli seçmenlerle iletişim kurup buluşacağız. Ayırmadan, ayrışmadan canla başla çalışacağız.” İfadesini kaydetti. İstanbul’un bir Salı günü fethedildiğini söyleyen Sertel, “Yine bir salı günü huzurlarınızda beyanımız şudur, İstanbul muradına kavuşacak. Kararlılığımız, inancımız ve coşkumuzla birlikte hizmetlerimiz yeni Türkiye yüz yılına yakışır şekilde olacaktır." açıklamasını yaptı.

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