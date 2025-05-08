MHP’den ortalığı karıştıracak adım! Erdoğan hedef almıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada muhabirleri hedef aldı. "Eline bir mikrofon kamera alan herkes kendini gazeteci sanıyor” diyen Erdoğan, “sokakta milletimiz açıkça tahrik ediliyor. Özellikle 'sokak röportajı' adı altında sokaklarda adeta terör estirilmektedir. Öyle ki mikrofonu kapan millete hakaret etme cüretini kendinde buluyor" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan’ın gerçekleştirdiği açıklamanın ardından, MHP de sokak röportajlarını yapanların sadece yetkilendirilmiş kişiler olması ile ilgili kanun teklifi sundu.

"SADECE YETKİLENDİRİLMİŞ KİŞİLER SOKAK RÖPORTAJI YAPSIN"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir kanun teklifini şu sözlerle açıkladı,

"Son yıllarda artan şekilde, 'sokak röportajı' adı altında yapılan bazı faaliyetler, gerçekte önceden hazırlanmış senaryolarla ve mizansenlerle organize edilmektedir.

Bu minvalde gerçekleştirilen içeriklerin amacı doğru bilgiyi almak yada yaymak değil; toplumda huzursuzluk yaratmak, halkı kin ve nefrete yönlendirmek, kamu düzenini bozmak ve dezenformasyon oluşturmaktır.

Bu tür röportajların bilhassa sosyal medya üzerinden yürütülen türleri, herhangi bir basın kuruluşuna bağlı olmayan veya basın kartı bulunmayan kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Oysa basın faaliyeti belirli etik kurallara, meslek ilkelerine ve kurumsal denetime tabidir. Yetkisiz kişilerce yapılan bu tür faaliyetlerin, basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

TBMM’ye sunduğumuz kanun teklifiyle, sokak röportajı adı altında yapılan bu faaliyetlerin kontrol altına alınması, yalnızca yetkilendirilmiş kişiler tarafından gerçekleştirilmesi ve kurallara aykırı davrananların cezai yaptırımla karşılaşması amaçlanmaktadır.

Düzenlemeden muradımız hem basın mesleğinin itibarını korumak, hem toplumsal huzuru muhafaza etmek, hem de bilgi kirliliğini önlemek açısından önem taşımaktadır."