MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, hakkındaki kırmızı bülten kararı nedeniyle Dubai’de yaşayan ve Türkiye’ye gelemeyen Sedat Peker’in yurda dönmesi için açıklamalar yapmıştı.

MHP’li Yönter, sosyal medya mesajlarıyla “hasret bitsin” diyerek Sedat Peker’in ülkeye gelmesi için hukuki engellerin kaldırılmasını istemişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter bu kez Sedat Peker’in bir yardımına destek verdi.

Yönter, Sedat Peker’in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde görme engelliler için Japonya'dan getirttiği binlerce titanyum alaşımlı teleskopik baston bağışına destekte bulundu.

MHP’li Yönter, “Sedat Peker’e söyleyin 10 milyon dolar henüz göndermedi. Darlanmaya başladım yoksa akibetine katlanır’ diyen görme engelli İrfan Bulut’a Sedat Peker’den yanıt geldi; Sedat Peker, İrfan Bulut’a 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde görme engelliler için Japonya'dan binlerce titanyum alaşımlı teleskopik baston getirtip görme engellilere dağıtılması için hediye etti” gönderisini yeniden yayınladı.